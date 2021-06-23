السكة الحديد : تعديل تركيب بعض قطارات خط البصيلى / رشيد والعكس...

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أنه طبقاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن سكك حديد جديدة فقد تقرر تعديل تركيب بعض قطارات خط البصيلى / رشيد والعكس بتركيب عدد 6 عربات بعربات محسنة ( تحيا مصر ) بدلا من المطورة بهدف توفير الراحة المناسبة لجمهور الركاب وتقديم خدمة تليق بهم على ان يبدأ التشغيل إعتباراً من يوم 26/6/2021 وبيانها كالتالى :

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