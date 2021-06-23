إيفر جيفن..اتفاق بشأن التعويضات لقناة السويس..والهيئة تشدد على التسوية العادلة

/636985/إيفر-جيفناتفاق-بشأن-التعويضات-لقناة-السويسوالهيئة-تشدد-على-التسوية-العادلة

قال ممثل ملاك الناقلة البنمية الضخمة "إيفر غيفن"،وشركات التأمين عليها، والتي جنحت فى قناة السويس منذ فترة، اليوم الأربعاء، إنه تم التوصل إلى اتفاق من حيث المبدأ بشأن التعويضات مع هيئة قناة السويس.

دوت الخليج يرصد آخر تطورات السفينة البنمية إيفر جيفن

وقال فاز بير محمد، من شركة ستان مارين للاستشارات القانونية والبحرية، في بيان، إن العمل جار لإتمام اتفاق تسوية موقّع في أقرب وقت ممكن بين ملاك السفينة وهيئة قناة السويس فى مصر ،لافتا إلى ان ترتيبات الإفراج عن الناقلة، التي سدت قناة السويس في مارس، ستتم بعد الانتهاء من الإجراءات الرسمية.

هيئة قناة السويس

ونشبت بعض الخلافات خلال الأيام الماضية ،بشأن قيمة التعويض الذي يُفترض أن تقدمه شركة شوي كيسن اليابانية المالكة لسفينة إيفر غيفن إلى قناة السويس، مقابل الأضرار وجهود إنقاذ السفينة بعد تعرضها للجنوح في المجرى الملاحي لقناة السويس مارس الماضي.

نادي المملكة المتحدة للحماية والتعويض البريطاني

وتبادلت قناة السويس ونادي المملكة المتحدة للحماية والتعويض البريطاني، أحد جهات التأمين على السفينة البنمية، إصدار بيانات بشأن قيمة التعويض والخلاف حول السرعة التي كانت تسير بها السفينة ومدى مسؤولية كل طرف عنها.

وبالرغم من محاولات محامي الشركة المالكة للسفينة إيفر جيفن، إشراك قناة السويس في مسؤولية جنوح السفينة، خلال الجلسات القضائية بشأن التعويض، إلا أن الطرفين يعملان بطرق ودية للوصول إلى قيمة مُتفق عليها للتعويض، أو انتظار الحكم القضائي ، بحسب مسؤولي قناة السويس وخبراء ملاحة وقانونيين مصريين.

المفاوضات الودية

وأكدت هيئة قناة السويس على حرصها على إنجاح المفاوضات الودية، مراعاة لروابطها الممتدة مع الشركة المالكة للسفينة، لكنها شددت أيضا على ضرورة الحفاظ على حقوق الهيئة، و"التسوية العادلة" لتعويضها عن خسائرها خلال الأزمة، إضافة إلى أن اقتراب الوصول إلى اتفاق ، يقرب الافراج عن السفينة البنمية التي تسببت فى خسائر فادحة لقناة السويس .