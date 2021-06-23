ديلر الهيدرو في قبضة مباحث الساحل

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الأربعاء 23 يونيو 2021، من ضبط كمية من المواد المخدرة وعملات أجنبية مقلدة بحوزة أحد العناصر الإجرامية بالقاهرة.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل القبض على عاطل في السلاح

ونجت قوة أمنية تابعة لمباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة أثناء ملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة الساحل من ضبط، عاطل، مقيم بالدقهلية "له معلومات جنائية"، وبحوزته "كمية من مخدر الهيدرو، هاتف محمول، مبلغ مالى، مبالغ مالية عملات أجنبية "مقلدين".

بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والعملات المقلدة بقصد ترويجها، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وكانت عثرت الأجهزة الأمنية، علي جثة مواطن ألماني داخل كمبوند بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة، ونُقلت الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، والتي قررت انتداب طبيب شرعي لإجراء الصفة التشريحية للجثمان لبيان سبب الوفاة.

كما كلفت النيابة العامة المباحث بإخطار السفارة الألمانية بالقاهرة لإنهاء إجراءات سفر الجثمان، كما كلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، واستعجلت تقرير الصفة التشريحية المبدئي الخاص بسبب الوفاة.

البداية

وكان تلقى رجال مباحث القاهرة، تحت إشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، بلاغًا بالعثور على مواطن ألماني متوفٍ داخل شقة بكمبوند بالتجمع الخامس، وبالانتقال تبين العثور على جثة مواطن ألماني يُدعى «كلاس» في العقد السادس من العمر.

وبالفحص أتضح عدم وجود إصابات ظاهرية في الجثمان، كما أتضح عدم سرقة أو فقد أي شيء من متعلقاته، ونُقلت الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت التشريح لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن وتسليم الجثة إلى السفارة الألمانية لإنهاء إجراءات سفر الجثمان إلى ألمانيا