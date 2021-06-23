/636992/وزير-الخارجية-يناقش-خروج--القوات-الأجنبية-والمرتزقة-من-ليبيا-مع-مستشار-الأمن-القومي-الألماني

التقى وزير الخارجية سامح شكري، صباح اليوم 23 يونيو الجاري، مع "يان هاكر" مُستشار الأمن القومي الألماني، وذلك على هامش اجتماع برلين الوزاري حول ليبيا والذي تستضيفه برلين اليوم، وقد ناقشا التطورات على الساحة الليبية والقضايا المطروحة أمام الاجتماع، ولا سيما الاستحقاقات الرئيسية المُتعلقة بعقد الانتخابات في ديسمبر القادم، فضلاً عن مسألة خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا دون تأخير.

مستشار الأمن القومي الألماني وصرح المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ، بأن الوزير شكري ناقش كذلك مع المسؤول الألماني تطورات قضية سد النهضة والجهود المصرية الهادفة إلى التوصل لاتفاق قانوني مٌلزم لمعالجة هذا الموضوع وما تواجهه من صعوبات، وتطرقا إلى القضية الفلسطينية وضرورة بذل المساعي للتوصل إلى حل عادل ودائم لهذا الصراع، كما تطرق الوزير شكري إلى الأوضاع في غزة وحرص مصر على إعادة إعمار القطاع وتثبيت وقف إطلاق النار. وفي ختام اللقاء، ذكر المُتحدث الرسمي أن الوزير شكري تباحث مع "هاكر" حول العلاقات الثنائية على ضوء المشاركة الألمانية في عدد من المشروعات الكبرى في مصر.

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