/636993/أيمن-عبد-العزيز-فرجاني-ساسي-لم-يوقع لأي-نادي-ويجب-العودة-إلي-الزمالك

تحدث أيمن عبد العزيز نجم الزمالك الاسبق عن عدم عودة التونسى فرجانى ساسى لاعب الفريق الابيض للقاهرة بعد نهاية مهمته مع منتخب بلاده.

ويرصيد دوت الخليج تصريحات لاعب الزمالك السابق:

وقال ايمن عبد العزيز فى مداخلة عبر إذاعة أون سبورت إف إم :" لايوجد معني لسفر لاعب للإنضمام لمنتخب بلاده، وبعد ذلك يرفض العودة، الزمالك له الحق علي فرجاني ساسي لانه صنع اسم اللاعب”.

وأختتم قائلاً:” فرجاني ساسي لم يوقع لأي نادي ويجب العودةإلي الزمالك الحالية ملهاش علاقة بأى أزمة معاه ، ومفيش تصرف من لاعب كبير يقول انه يمشى رايح منتخب بلاده ويكمل هناك وميرجعش حتى لو عقده انتهى".

والجدير بالذكر أن حقق فريق الزمالك الفوز أمام فريق مصر المقاصة، والتي انتهت بنتيجة 2/0 ضمن منافسات ربع نهائي كأس مصر، واحرز الأهداف كل من يوسف أوباما.

الهدف الأول في المباراة

جاء الهدف الأول في اللقاء في الدقيقة السابعة والخمسون الهدف الأولي عن طريق يوسف أوباما من خلال عبدالشافي أرسل تمريرة عرضية متقنة من جهة اليسار وصلت لسيف الدين الجزيري داخل منطقة الجزاء فهيئها بصدره لأوباما الذي سددها داخل الشباك.

الهدف الثاني في المباراة

سجل يوسف أوباما الهدف الثاني في المباراة، وفي رصيده في اللقاء، في الدقيقة الواحد والستون من عمر المباراة من خلال محمد عبد الشافي أرسل تمريرة عرضية متقنة من جهة اليسار قابلها أوباما برأسية قوية من داخل منطقة الجزاء مرت على يمين الحارس داخل الشباك.

تشكيل الزمالك أمام مصر المقاصة

في حراسة المرمى : محمود جنش .

في خط الدفاع : محمد عبد الشافي – محمود الونش – محمد عبد الغني – حمزة المثلوثي .

في خط الوسط: طارق حامد – إمام عاشور – أحمد سيد زيزو – يوسف أوباما – أشرف بن شرقي .

في خط الهجوم : سيف الدين الجزيري .

ارقام الزمالك خلال 13 مباراة

والفارس الأبيض عاد للطريق الصحيح سريعاً ،وانطلق نحو تحقيق 9 انتصارات محلية و4 تعادلات فقط، وحقق الفوز على الإنتاج الحربي والبنك الأهلي وسموحة السكندري وإنبي وطلائع الجيش والمصري البورسعيدي وأسوان في مسابقة الدوري بجانب الانتصار على الإسماعيلي ومصر المقاصة في مسابقة كأس مصر، وتعادل الزمالك في 4 مباريات بالدوري أمام المقاولون العرب وبيراميدز والأهلي والجونة.