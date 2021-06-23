/636994/مسلسل-الثمانية-أول-عمل-درامي-مصري-من-تأليف-تركي-آل-شيخ

تناولت العديد من المواقع الإخبارية خلال الأيام القليلة الماضية مسلسل جديد أتى بعنوان "الثمانية" والذي يعد أولى الأعمال الفنية التي ألفها المستشار تركي آل شيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، وشارك بالعمل عدد كبير من الفنانين الكبار على مستوى مصر والوطن العربي.

دوت الخليج يكشف تفاصيل مسلسل الثمانية أول عمل من تأليف تركي آل شيخ فضلًا عن موعد تصويره.

يعد مسلسل الثمانية أول تجربة في التأليف الدرامي للمستشار تركي آل الشيخ، ويشارك ببطولته آسر ياسين، جاميكا، خالد الصاوي، غادة عادل، ريم مصطفى، محمود البزاوي، لارا إسكندر، منذر رياحنة، وإخراج أحمد مدحت، وإنتاج عبدالله أبو الفتوح.

ومن المقرر تصويره خلال شهر يوليو المقبل على أن يعرض في موعد قريب إذ تحتوى عدد حلقاته على ثمانية حلقات فقط، ولم يتم الإعلان عن أي تفاصيل خاصة بالمسلسل حتى الآن.

تركي آل الشيخ يصدر أولى رواياته

ومن ناحية أخرى كشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية، عن موعد صدور روايته الأولى "تشيللو"، التي من المقرر عرضها مع انطلاق معرض الرياض الدولي للكتاب بالسعودية.

فكتب آل شيخ عبر تويتر: "وصلتني بروفة روايتي الأولى من دار الطباعة والنشر.. انتظروها في معرض الكتاب القادم في الرياض إن شاء الله.. وستتحول إلى فيلم سينمائي قريبًا".

وحول الرواية صرح آل الشيخ من قبل بأنها ستكون أول فيلم رعب يتم تصوير جزء منه في المملكة العربية السعودية، ويضم نخبة من كتاب السيناريو في العالم، بالإضافة إلى المخرج، فيكرام بهات، بمشاركة مجموعة من النجوم العرب.

أما عن سعرها فقال آل شيخ: "ستباع هذه الرواية بدولار أمريكي واحد أو ما يعادله في كل أنحاء العالم دعماً للثقافة: "التواصل والقراءة والقيم الفكرية لا تقدر بثمن".