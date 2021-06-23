/636995/رضا-البلتاجي-يعلن-مواعيد-اختبارات-ناشئين-سماد-أبو-قير

اعلن نادي سماد ابو قير عن موعد اختبارات الناشئين مواليد 2011 وحتى مواليد 2008 بقيادة الحكم الدولى رضا البلتاجى رئيس قطاع الناشئين والبراعم بالنادى بالإضافة لعدد من النخبة من افضل المدربين.

وتبدأ اختبارات الناشئين بنادى سماد ابو قير اعتبار من التاسعة صباح السبت القادم على ملاعب كلية التربية الرياضية بابوقير مواليد 2001 وحتى مواليد 2008 تحت إشراف الحكم الدولى رضا السابق رضا البلتاجى رئيس قطاع الناشئين والبراعم بالنادى ونخبة من افضل المدربين في الساحة الرياضية.

اختبارت نادي سماد ابو قير

وعقد رضا البلتاجي، رئيس لجنة الحكم والحكم الدولي السابق، جلسة مع محمد فوزي عضو مجلس إدارة نادي سماد أبو قير ونائب الشركة، وأتم خلالها الدولي السابق رئاسة قطاع الناشئين بالنادي.

مواعيد اختبارات الناشئين بنادي سماد أبو قير

وتولي رضا البلتاجي، الحكم الدولي ورئيس لجنة الحكام السابق، رئاسة قطاع الناشئين بنادي سماد أبو قير بدوري القسم الثاني في إطار حرص النادي على الإرتقاء بالقطاع.

يأتي هذا الإختيار في ظل الخبرة الكبيرة التي يتمتع بها رضا البلتاجي خلال مسيرته الكروية الكبيرة سواء كحم دولي أو رئيس للجنة الحكام وكذلك توليه من قبل رئاسة قطاع الناشئين بنادي سموحة.

وأكد رضا البلتاجي لـ دوت الخليج أن الهدف الأسمى هو خروج جيل من الناشئين قادر على تطوير الكرة المصرية ، وأنه سعيد بخوض تجربة جديدة مع نادي محترم مثل نادي سماد أبو قير.

رضا البلتاجي يعلن مواعيد اختبارات ناشئين سماد ابو قير

الجدير بالذكر أن رضا البلتاجي الحكم الدولي السابق علق على أداء الحكم أمين عمر في مباراة الزمالك والإسماعيلي في المواجهة التي حمعت الفريقين على ملعب السويس الجديد ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس مصر والتي أنتهت بفوز الفارس الأبيض بهدف نظيف على حساب الدروايش.

رضا البلتاجي الحكم الدولي السابق

وأكد رضا البلتاجي الحكم الدولي السابق في تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج على صحة طرد أشرف بن شرقي و باتريس كارتيرون في المواجهة التي جمعت الفريق الأبيض بالإسماعيلي ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس مصر.

وقال البلتاجي: " طرد أشرف بن شرقي وباتريس كارتيرون صحيح ولكن لاعبي الفارس الأبيض هم من أعطوا الفرصة للحكم من أجل إشهار البطاقة الحمراء للاعب المغربي".