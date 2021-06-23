/636996/من-حضن-مودة-إلى-قراءة-المصحف--كواليس-8-ساعات-لـ-حنين-حسام-في-سجن-القناطر

سجن القناطر - مودة الأدم- حنين حسام -فتاة التيك توك

8ساعات قضتها فتاة التيك توك حنين حسام في حالة نفسية سيئة، وذلك بعد نزولها من سيارة الترحيلات داخل سجن القناطر، تنفيذًا للحكم القضائي الصادر بحقها بالسجن لمدة 10 سنوات وتغريمها 200 ألف حنيه بتهمة الاتجار في البشر والخروج على قيم المجتمع.

وقالت مصادر أمنية، نزلت فتاة التيك توك حنين حسام من سيارة الترحيلات وتسلمت ملابس السجن البيضاء، ثم خضعت لإجراءات الفحص الطبي كإجراء احترازي لبيان إصابتها بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 من عدمه، وظلت منهارة من البكاء ، حتى دخلت زنزانة الآداب والتقت صديقتها فتاة التيك توك مودة الأدهم وارتمت في حضنها: «أنا معملتش حاجة، ليه بيحصل فيا كده؟.. أنا مظلومة».

دوت الخليج تنشر تفاصيل الـ8 ساعات قضتها فتاة التيك توك «حنين حسام» في حالة نفسية سيئة

قراءة القرآن

وأضافت المصادر، أن فتاة التيك توك حنين حسام دخلت في موجة بكاء طويلة خلال خضوعها لإجراءات دخول السجن الذي خرجت منه قبل 6 أشهر، تنفيذًا لقرار قاضي المعارضات بإخلاء سبيلها على ذمة القضية بضمان مالي قدره 10 آلاف جنيه، حتى عادت إليه مرة أخرى مقيدة بالحديد لتنفيذ الحكم القضائي بحبسها لمدة 10 سنوات.

وأكملت المصادر أيضًا ، أنفتاة التيك توك ساءت حالتها، لكنها هدأت بعد جلوسها في الزنزانة مع فتاة التيك توك الاخرى مودة الأدهم، وأمسكت المصحف وبدأت في قراءة القرآن الكريم والصلاة، بينما كانت سما المصري وشيري هانم وابنتها زمردة في الزنزانة المجاورة لها ينفذن أحكامًا قضائية صدرت بحقهن بنفس التهم، وهي الخروج على قيم المجتمع وممارسة البغاء.

حضن

خضعت فتاة التيك توك حنين حسام لقوة القانون داخل السجن وهي تبكي في حضن صديقتها مودة الأدهم الصادر بحقها حكمًا بالسجن لمدة 6 سنوات وتغريمها 200 ألف جنيه بنفس التهمة وهي الإتجار في البشر والخروج على قيم المجتمع، وبعد أن فرغت من قراءاة القرآن دخلت في أحاديث مع مودة وزميلاتها في السجن، وبحسب مصادر أمنية تحفظت الأجهزة الأمنية على متعلقات فتاة التيك توك حنين حسام الخاصة وتم إيداعها في الإمانات، وهي عبارة مبلغ مالى وساعة يد .