المستشار محمود فوزي أمينًا عامًا للأعلى للإعلام 

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/637000/المستشار-محمود-فوزي-أمينا-عاما-للأعلى-للإعلام
قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، تعيين المستشار محمود فوزي، نائب رئيس مجلس الدولة، أمينا عاما للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ندبا كليا من مجلس الدولة.
دوت الخليج، يرصد فى التقرير التالى ما جاء بشأن قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بتعيين المستشار محمود فوزي، نائب رئيس مجلس الدولة، أمينًا عامًا للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس، صباح اليوم الأربعاء، وتم توجيه الشكر لمجلس الدولة لتعاونه ودعمه للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
وأكد الكاتب الصحفي كرم جبر؛ أن وجود المستشار محمود فوزي، في المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إضافة قوية، نظرا لتمتعه بخبرات طويلة.
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