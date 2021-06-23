/637001/الجبلاية-يعقد-اجتماع-عقب-إنتهاء-مباريات-الجولة-الـ28-للدوري-لتحديد-عدد-القائمة-في-الموسم-الجديد

يعقد مسئولو اتحاد الكرةاجتماعا مع الأندية عقب إنتهاء مباريات الجولة الـ28 للدوري من أجل تحديد عدد القائمة في الموسم الجديد بعد قرار الاتحاد الأفريقي “كاف”، وذلك بسبب بزيادة القائمة في الموسم الجديد إلى 40 لاعباً مع استمرار الـ5 تغييرات في المباراة الواحدة بسبب فيروس كورونا.

ويرصيد دوت الخليج موعد إقامة اجتماع داخل الجبلاية:

فيما استقر مسئولو اتحاد الكرة على قائمة تضم 30 لاعب في الموسم الجديد ، بالإضافة إلي 5 لاعبين مواليد 99 و 2001 ، وسيتم حسم القرار في اجتماع الأندية خلال الساعات المقبلة.

وفي وقت سابق عقد الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد اجتماعاً مع مسئولي أفرع الاتحاد على مستوى الجمهورية للوقوف على مشاكل ومقترحات المناطق لمراعاتها قبل وضع شروط مسابقات ألعاب كرة الصالات والنسائية والشاطئية خلال فترة النشاط الصيفي.

حضر الاجتماع سيد بخيت رئيس قطاع المسابقات بالاتحاد ووجيه أحمد رئيس لجنة الحكام ومحمد كمال المدير الفني للمنتخب الوطني الأول للكرة النسائية، ومحمود دعبس عضو لجنة كرة الصالات بالاتحاد.

يأتي الاجتماع في إطار مخطط فني عام ينفذه الاتحاد للارتقاء بمسابقاته في جميع المراحل السنية وأنشطته المختلفة.

كشف مسئولو اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة أنه لن يتم إقامة اخر خمس جولات فى الدوري الممتاز إلا بعد أن يتساوى جميع فرق الدورى فى عدد المباريات التى خاضها كل فريق إعمالا بمبدأ تكافؤ الفرص.

وحددت لجنة المسابقات أحد يومي 25 أو 26 أغسطس موعدا لانتهاء مسابقة الدورى الممتاز للموسم الجاري 2022 / 2021.

موعد مباراة الاهلي

يستعد النادي الاهلي لمباراته المقبلة امام نظيرة الترجي التونسي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، يوم السبت المقبل، ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري ابطال إفريقيا.

ويسعي المارد الأحمر في تحقيق الفوز والتأهل إلي نهائي دوري ابطال إفريقي، وذلك بعد أن حقق الفوز علي الترجي في مباراة الذهاب بنتيجة هدفدون مقابل احرز محمد شريف مهاجم الفريق.

قنوات مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والترجي القادمة

وتقوم عدد من القنوات المفتوحة بنقل مباراة الأهلي والترجي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، ويأتي على رأسها 3 قنوات وهي:

قناة CRTV في الكاميرون على القمر الصناعي Yahsat S2 E، تردد 124273 ترميز 30000 أفقي، وعلى القمر الصناعي Eutelsat 9 E، تردد 12883، ترميز 27500 أفقي.

قناة RTB في بوركينا فاسو على القمر الصناعي Eutelsat 16 E، تردد 10804، ترميز 29000 عمودي، وعلى القمر الصناعي Eutelsat 9 E، تردد 11800، ترميز 27500 عمودي.