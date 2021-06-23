/637002/تغييرات-في-تشكيل-الأهلي-أمام-الترجي-التونسي-السبت-المقبل

يخوض الأهلي مواجهة هامة أمام الترجي التونسي في المواجهة التي تقام بين الفريقين في تمام التاسعة من مساء السبت المقبل على ملعب السلام ضمن منافسات إياب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ، ويرصد دوت الخليج تغييرات موسيماني مع الفريق.

وتقام المباراة بين الأهلي والترجي في التاسعة مساء السبت المقبل بتوقيت القاهرة ، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة ، وينوى بيتسو موسيماني إجراء عدة تغييرات على التشكيلة الأساسية لمواجهة الفريق التونسي في إياب نصف نهائي الأبطال.

موسيماني يغير تشكيل الأهلي والترجي

ومن المقرر أن يعود بيتسو موسيماني للتشكيلة الأساسية للمارد الأحمر من جديد من خلال الاعتماد على الطريقة التقليدية 4/2/3/1 بوجود محمد مجدي أفشة في مركز صانع الألعاب.

ويستعد المارد الأحمر لمواجهة الترجي التونسي في إياب الدور نصف النهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي التونسي والمقرر إقامتها في تمام التاسعة مساء السبت المقبل على ملعب السلام، وبعدد انتصار المارد الأحمر في تونس بهدف نظيف ليخرج البعض ويتوهم بأن الفريق الأحمر حسم التأهل ، الأمر الذي أثار الخوف بين جماهير القلعة الحمراء بسبب ذكريات مواجهة النجم الساحلي عام 2007، ويرصد دوت الخليج تفاصيل تلك الواقعة.

يذكر أن النادي الأهلي حقق الفوز على الترجي التونسي بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت على ملعب حمادي العقربي ضمن مواجهات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

تشكيل الاهلي الرسمي لمواجهة الترجي التونسي في دوري أبطال إفريقيا

وجاء تشكيل الأهلي الرسمي كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: علي معلول – أيمن أشرف – بدر بانون – أكرم توفيق.

خط الوسط: أليو ديانج – حمدي فتحي – عمرو السولية – طاهر محمد طاهر – صلاح محسن.

خط الهجوم: محمد شريف.

تشكيل الترجي أمام الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

تشكيل الترجي لمواجهة الأهلي : حراسة المرمى: معز بن شريفية خط الدفاع: خليل شمام - عبد القادر بدران - إلياس الشتي - حمدي النقاز. خط الوسط: محمد علي بن رمضان - غيلان الشعلالي. خط الهجوم: عبد الرؤوف بن غيت - ويليام توغي - حمدو الهوني- عبد الباسط خاليد.

قائمة الأهلي لمواجهة الترجي التونسي

في حراسة المرمى: محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمود وحيد، أحمد رمضان "بيكهام"، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، بدر بانون، سعد سمير، علي معلول.

الوسط: حمدي فتحي، محمود "كهربا"، وليد سليمان، حسين الشحات، أليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي "أفشة"، ناصر ماهر، أكرم توفيق، طاهر محمد طاهر، جونيور أجاي.

الهجوم: محمد شريف، صلاح محسن، ووالتر بواليا.