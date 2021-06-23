/637003/فرص-صعود-الترجي-التونسي-على-حساب-الأهلي-بدوري-الأبطال-الإفريقي

يستعد النادي الأهلي لمواجهة قوية أمام الترجي التونسي في إطار مواجهات إياب نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا في الموادهة التي تنتطلق في تمام التاسعة مساء السبت المقبل على ملعب السلام في مواجهة يسعى خلالها المارد الأحمر في تحقيق التأهل للدور النهائي.

وحقق الأهلي الفوز على الترجي التونسي بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب حمادي العقربي في إياب الدور قبل النهائي من دوري أبطال إفريقيا، ليحتاج الفريق التونسي الفوز بأكثر من هدف خلال مواجهة العودة.

موسيماني يقرر اجراء عدة تغييرات في تشكيل الأهلي

ويحتاج الترجي التونسي للفوز بأكثر من هدف من أجل الصعود لنهائي إفريقيا، وهو الأمر الذي يبدو صعبا خلال الأوقات الحالية في ظل المستوى الكبير الذي يقدمه المارد الأحمر تحت قيادة بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأحمر.

وتقام المباراة بين الأهلي والترجي في التاسعة مساء السبت المقبل بتوقيت القاهرة ، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة ، وينوى بيتسو موسيماني إجراء عدة تغييرات على التشكيلة الأساسية لمواجهة الفريق التونسي في إياب نصف نهائي الأبطال.

تشكيل الاهلي الرسمي لمواجهة الترجي التونسي في دوري أبطال إفريقيا

وجاء تشكيل الأهلي الرسمي كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: علي معلول – أيمن أشرف – بدر بانون – أكرم توفيق.

خط الوسط: أليو ديانج – حمدي فتحي – عمرو السولية – طاهر محمد طاهر – صلاح محسن.

خط الهجوم: محمد شريف.

تشكيل الترجي أمام الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

تشكيل الترجي لمواجهة الأهلي : حراسة المرمى: معز بن شريفية خط الدفاع: خليل شمام - عبد القادر بدران - إلياس الشتي - حمدي النقاز. خط الوسط: محمد علي بن رمضان - غيلان الشعلالي. خط الهجوم: عبد الرؤوف بن غيت - ويليام توغي - حمدو الهوني- عبد الباسط خاليد.

قائمة الأهلي لمواجهة الترجي التونسي

في حراسة المرمى: محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمود وحيد، أحمد رمضان "بيكهام"، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، بدر بانون، سعد سمير، علي معلول.

الوسط: حمدي فتحي، محمود "كهربا"، وليد سليمان، حسين الشحات، أليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي "أفشة"، ناصر ماهر، أكرم توفيق، طاهر محمد طاهر، جونيور أجاي.

الهجوم: محمد شريف، صلاح محسن، ووالتر بواليا.