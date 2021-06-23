/637005/حبس-سائقي-السيارتين-المتسببتين-في-حادث-قطار-حلوان
قررت جهات التحقيق بحلوان، اليوم الأربعاء، حبس سائقي سيارتين مينى باص ، تسببا فى حادث قطار حلوان، الذى أسفر عن مصرع شخصين وإصابة آخرين 6 أيام على ذمة التحقيق.
دوت الخليج يرصد في الس طور التالية تفاصيل حادث قطار حلوان
وفي وقت سابق، قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن سائق القطار الذي اصطدم بأتوبيسي نقل عمال بمنطقة كفر العلو في حلوان جنوبي القاهرة، غير متعاطٍ للمواد المخدرة، مشيرا إلى إجراء تحليل له بعد وقوع الحادث وثبتت سلبية العينة.
وأضاف الوزير، في تصريحات ببرنامج “الحكاية” المذاع عبر قناة “MBC مصر”، مساء الاثنين، أن سائق القطار سلم نفسه للشرطة بعد فراره من موقع الحادث بسبب تجمع الأهالي خوفًا منهم، مؤكدًا أن السائق يؤمن بسلامة موقفه لوقوف الأتوبيسين في مكان خطأ غير مخصص لمرور أو توقف العربات.
وأكد أن الحادث وقع بسبب وقوف الأتوبيسين بشكل خاطئ، موضحًا أن سائق القطار حذر الأتوبيسين لكنهما ارتبكا ولم يستطيعا التصرف لضيق المكان، فيما حاول سائق القطار تفادي وقوع الحادث.
تفاصيل الحادث
ترجع تفاصيل الحادث عندما تلقت الأجهزة الأمنية، مساء أمس الأول، إخطارًا بتصادم قطار بضائع بأتوبيسين على متنهما عمال في منطقة كفر العلو بدائرة قسم شرطة حلوان، وعلى الفور تم الدفع بـ10 سيارات إطفاء وسيارات إسعاف، حيث تبين تصادم قطار محمل بكتل كبيرة من الرخام، بأتوبيسين "ميني باص"، ما نتج عنه تحطم السيارتين ووفاة 2 وإصابة 7 آخرين، وهروب سائق القطار وكذلك سائقي الأتوبيسين.
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