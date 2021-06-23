كرم جبر:المستشار محمود فوزي إضافة قوية للأعلي للإعلام ويتمتع بخبرات طويلة

/637007/كرم-جبرالمستشار-محمود-فوزي-إضافة-قوية-للأعلي-للإعلام-ويتمتع-بخبرات-طويلة

أكد الكاتب الصحفي كرم جبر؛ أن وجود المستشار محمود فوزي، في المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إضافة قوية، نظرا لتمتعه بخبرات طويلة.

دوت الخليج، يرصد فى التقرير التالى ما جاء بشأن قرار المجلس الأعلى لللإعلام بتعيين المستشار محمود فوزي، أمينًا للمجلس.

تعيين المستشار محمود فوزي أمينًا للمجلس الأعلى للإعلام

جاء ذلك بعدما قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، تعيين المستشار محمود فوزي، نائب رئيس مجلس الدولة، أمينا عاما للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ندبا كليا من مجلس الدولة وتم توجيه الشكر لمجلس الدولة لتعاونه ودعمه للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

سيرة ذاتية زاخرة للمستشار محمود فوزي الأمين الأعلى للإعلام

المستشار محمود فوزي شغل منصب الأمين العام لمجلس النواب بالفصل التشريعي الأولي بعد أن شغل منصب مستشار رئيس المجلس، ولاقي تقدير كبير بشأن ما قام به من جهود طوال فترة تولية الأمانة العامة وخاصة أنه نجح أن يحقق المعادلة الصعبة فى دوران حركة السلطة التشريعية فى مصر فى ظل أزمة كورونا وسط إجراءات وتدابير صارمة حافظت علي عدم تعرض أو إصابة النواب لكورونا داخل المجلس.

كما أنه عمل جهد كبير بشأن تطوير الصورة العامة لمجلس النواب وخاصة أنها تعرضت لسلبيات كبيرة مع بداية الفصل التشريعي الأول، ونجح فى قيادة الأمانة العامة للبرلمان حتي استقال مع بداية الفصل التشريعي الثاني لإتاحة الفرصة الكاملة للقيادة الجديدة للبرلمان لاختيار فريق العمل .

المستشار محمود فوزي حصل علي ليسانس الحقوق من جامعة طنطا 2000 ، وماجيستير القانون الدولى والمقارن – جامعة إنديانا – كلية القانون الولايات المتحدة الأمريكية ICL ( 2009 – 2010) وماجيستير القانون (القانون الخاص والقانون العام) جامعة طنطا 2001-2002.

بدأ حياته الوظيفية بالنيابة العامة ومجلس الدولة حتي أصبح نائبا لرئيسه،وأيضا مستشار قانونى لرئيس مجلس النواب (2016-2019)، ومستشار قانونى للجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومستشار قانونى للجنة القيم -مستشار قانونى للجنة وضع مشروع اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ورئيس الوحدة البحثية لتقديم الدعم الفنى للمجموعة الاستشارية رفيعة المستوى المعنية بمكافحة الإرهاب والتطرف التابعة للاتحاد البرلمانى الدولى مع التخصص الدقيق فى شئون الإرهاب.

كما عمل مستشار قانونى لوزير الاستثمار والتعاون الدولى ومستشار قانونى لوزير التجارة والصناعة، ومستشار قانونى بوزارة المالية لشئون المشاركة مع القطاع الخاص PPP، وومستشار قانونى لوزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب ومستشار قانونى لوزير الشئون القانونية ومجلس النواب ومستشار قانونى لمحافظ الشرقية، ومن ثم تأهل من خلال هذه الخبرات لإمتلاك مهارات متعددة خاصة منها السياسية، وذات الصلة باللغة، ومهارات التعامل وفن الصياغة والإدارة وفنها فكانت دائما كفتة راجحة فى النجاح ولا تزال.