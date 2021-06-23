جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى كلمة مصر التى ألقاها شكرى اليوم الأربعاء أمام ‫مؤتمر برلين 2‬⁩، وذلك لعرض الجهود المصرية الداعمة لليبيا.

وكتب السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية - فى تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" - "يلقى الآن وزير الخارجية‬⁩ كلمة مصر أمام ⁧‫مؤتمر برلين 2‬⁩، وذلك لعرض الجهود المصرية الداعمة لليبيا والتأكيد على ثوابت الموقف المصرى من ضرورة حماية سيادة ⁧ليبيا‬⁩ واستقلالها وسلامتها الإقليمية ودعم تطلعات الشعب الليبى الشقيق".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شكرى يؤكد على ثوابت الموقف المصرى من حماية سيادة ⁧‫ليبيا واستقلالها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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