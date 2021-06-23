طقس الخميس.. حار نهارا لطيف ليلا والعظمى على القاهرة 35

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس غدا الخميس، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ولطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء والسواحل الغربية وجنوب البلاد على فترات متقطعة.





وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية، أما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية. وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر: العظمى الصغرى القاهرة 35 23 الإسكندرية 30 21 وادى النطرون 33 21 طنطا 34 22 شبين الكوم 35 22 دمنهور 33 21 بلطيم 29 20 مطروح 29 21 السلوم 34 20 سيوة 37 21 بورسعيد 31 23 دمياط 30 21 الزقازيق 35 22 المنصورة 34 21 الإسماعيلية 35 20 السويس 35 21 العريش 31 20 رفح 31 20 رأس سدر 36 24 نخل 34 16 نويبع 37 26 طابا 33 20 كاترين 31 17 الطور 34 24 شرم الشيخ 38 28 الغردقة 38 27 مرسى علم 37 26 الفيوم 35 22 بنى سويف 36 21 المنيا 37 23 أسيوط 38 24 سوهاج 39 24 قنا 40 25 الأقصر 41 25 أسوان 42 26 ادفو 43 26 أبوسمبل 42 25 الوادى الجديد 42 26 شلاتين 35 26 أبو رماد 35 27 حلايب 34 28

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