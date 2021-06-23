صور.. المستشار محمود فوزى أمينا عاما لـ«الأعلى لتنظيم الإعلام»

جدة - نرمين السيد - قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفى كرم جبر، تعيين المستشار محمود فوزى، نائب رئيس مجلس الدولة، أمينا عاما للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ندبا كليا من مجلس الدولة.





جاء ذلك خلال اجتماع المجلس، صباح اليوم الأربعاء، وتم توجيه الشكر لمجلس الدولة لتعاونه ودعمه للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وأكد الكاتب الصحفى كرم جبر، أن وجود المستشار محمود فوزى فى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إضافة قوية، نظرا لتمتعه بخبرات طويلة.

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