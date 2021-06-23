سد النهضة وخروج المرتزقة من ليبيا.. تفاصيل لقاء شكرى ومستشار الأمن الألمانى

جدة - نرمين السيد - التقى وزير الخارجية سامح شكرى، صباح اليوم الاربعاء، مع "يان هاكر" مستشار الأمن القومى الألمانى، وذلك على هامش اجتماع برلين الوزارى حول ليبيا والذى تستضيفه برلين اليوم، وقد ناقشا التطورات على الساحة الليبية والقضايا المطروحة أمام الاجتماع ولا سيما الاستحقاقات الرئيسية المتعلقة بعقد الانتخابات فى ديسمبر القادم، فضلا عن مسألة خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا دون تأخير.





وصرح المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ، بأن الوزير شكرى ناقش كذلك مع المسؤول الألمانى تطورات قضية سد النهضة والجهود المصرية الهادفة إلى التوصل لاتفاق قانونى ملزم لمعالجة هذا الموضوع وما تواجهه من صعوبات، وتطرقا إلى القضية الفلسطينية وضرورة بذل المساعى للتوصل إلى حل عادل ودائم لهذا الصراع، كما تطرق الوزير شكرى إلى الأوضاع فى غزة وحرص مصر على إعادة إعمار القطاع وتثبيت وقف إطلاق النار. وفى ختام اللقاء، ذكر المتحدث الرسمى أن الوزير شكرى تباحث مع "هاكر" حول العلاقات الثنائية على ضوء المشاركة الألمانية فى عدد من المشروعات الكبرى فى مصر.

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