مجلس الوزراء يوافق على التعاقد مع تحالف 3شركات لتنفيذ مشروع القطار الكهربائى...

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، فيما يتعلق بتعديل مسمى "معهد الدراسات والبحوث البيئية" بجامعة عين شمس، ليصبح "كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية"، وذلك في إطار تفعيل دور المعهد وجعله جاذباً بصورة أكبر للطلاب المصريين والوافدين، حيث نص القرار على أن الدرجات العلمية والدبلومات التي سيمنحها مجلس جامعة عين شمس بناء على طلب مجلس كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية، وشروط نيل هذه الدرجات والدبلومات.

ووافق مجلس الوزراء على التوصيات الصادرة عن لجان انهاء النزاعات الحكومية بوزارة العدل، لعدد 30 منازعة، في ضوء اتجاه الدولة نحو حل النزاعات بين الجهات الحكومية.

ووافق مجلس الوزراء على طلب الهيئة القومية للأنفاق التعاقد مع تحالف شركات (سيمنز الألمانية ـ أوراسكوم للإنشاءات ـ المقاولون العرب) بقيادة شركة سيمنز الألمانية، لتنفيذ مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة/ العلمين/ مطروح)، بطول حوالي 660 كم، شامل الصيانة، لكافة نطاق أعمال التحالف، لمدة 15 عاما.