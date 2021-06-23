التعليم تعلن نتيجة الدور الأول لطلاب الخارج

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأربعاء، نتيجة أبناؤنا في الخارج الدور الأول بالعام الدراسي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١.
ويمكن للطلاب الحصول على النتيجة برقم الجلوس أو بالرقم القومي للطالب عبر الرابط التالي:
HTTP://NATEGA.SABROAD.EMIS.GOV.EG/
وكانت قد بدأت الإدارة العامة للامتحانات في وزارة التربية والتعليم أعمال تصحيح امتحانات أبناؤنا في الخارج، والبالغ عددهم ٧٠ ألف طالبا وطالبة، بعد إجازة عيد الفطر المبارك مباشرة.
وقامت الوزارة باختيار المصححين ومقدري الدرجات من مستشاري المواد لاختيار الإشراف والتصحيح وتقدير المواد للمراحل الابتدائية والإعدادية وحتى الصف الثانى الثانوي.
كما يتم الإعداد أيضا لكشوفات المقدرين لكنترولات التعليم الفني من خلال الالتزام بضوابط الامتحانات والموانع، على أن يتم اعداد كشوفات بأسماء المصححين لامتحانات أبناؤنا في الخارج الذين أدوا الاختبارات في ١٩٦ سفارة مصرية بخارج، من المشرفين والمقدرين من خلال مستشارى المواد واختيار العناصر ذات الكفاءة والخبرة على أن يتم تجميع جميع أوراق الامتحانات لأبناؤنا في الخارج من السفارات للخارجية المصرية لتسلم للإدارة العامة للامتحانات.
وكانت وزارة التربية و التعليم، قد عقدت امتحانات أبناؤنا في الخارج بنظام الكتاب المفتوح من المنزل في الفترة من ٣ إبريل حتى ١٣ من نفس الشهر حيث راعي جدول الامتحان، تداعيات الجائٔحة العالمية لفيروس كورونا ووضعت طريقة آمنة لأداء الطلاب الاختبارات، مع تخصيص دور ثان للمتخلفين عن هذه الامتحانات .
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