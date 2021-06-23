/637004/أسامة-عرابي-مباراة-الأهلي-ضد-الترجي-صعبة-لأن-الفكرة-غدارة-وتتحمل-الكثير-من-الضغوط

تحدث أسامة عرابى نجم الاهلى ومنتخب مصر الاسبق أن الإجازة التى حصل عليها لاعبو المارد الاحمر قبل مواجهة الترجى هى السبب فى الفوز بالمباراة .

ويرصيد دوت الخليج تصريحات اسامة عرابي:

وقال أسامة عرابى فى مداخلة هاتفية مع برنامج وان تو عبر إذاعة أون سبورت إف إم:"الأهلي ظهر بشكل مميز في المباراة لدرجة ان الترجي التونسي كان يبدوا انه خائف لدرجة لم يقوم بهجمات على مرمى المارد الاحمر".

وتابع قائلاً :"الأجازة التي حصل عليها لاعبين الأهلي قبل مواجهة الترجي هي التي منحتهم ثقة وراحة نفسية ومعنويات عالية لخوض المباراة بكل ارياحيه”.

وأختتم حديثة قائلاً :" موسيماني خاض المباراة بشكل جيد، بينما مباراة العودة صعبة لانه الفكرة غدارة وتتحمل الكثير من الضغوظ والمواجهات ومن الممكن حدوث أي شئ غير متوقع في اللقاء”.

موعد المباراة

ويستعد النادي الاهلي لمباراته المقبلة امام فريق الترجي التونسي والتي من المقرر غقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، يوم السبت المقبل ضمن منافسات نصف نهائي دوري ابطال إفريقيا.

نتيجة المباراة

والجدير بالذكر أن حقق المارد الأحمر الفوز علي الترجي التونسي في مباراة الذهاب بنتية هدف دون رد واحرزة محمد شريف مهاجم الفريق.

قنوات مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والترجي القادمة

وتقوم عدد من القنوات المفتوحة بنقل مباراة الأهلي والترجي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، ويأتي على رأسها 3 قنوات وهي:

قناة CRTV في الكاميرون على القمر الصناعي Yahsat S2 E، تردد 124273 ترميز 30000 أفقي، وعلى القمر الصناعي Eutelsat 9 E، تردد 12883، ترميز 27500 أفقي.

قناة RTB في بوركينا فاسو على القمر الصناعي Eutelsat 16 E، تردد 10804، ترميز 29000 عمودي، وعلى القمر الصناعي Eutelsat 9 E، تردد 11800، ترميز 27500 عمودي.

قناة ORTB في بنين، على القمر الصناعي Eutelsat 16 E، تردد 11804، ترميز 30000، أفقي، وعلى القمر الصناعي Eutelsat 9 E، تردد 11881، ترميز 27500، عمودي.

ومن ناحيه اخري قد أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف، يومالاثنين الماضي، تشكيل جولة الذهاب لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا. وكان الأهلي المصري قد فاز على مضيفه الترجي التونسي، في ملعب رادس، بهدف دون رد، كما انتصر كايزر تشيفز بنفس النتيجة على الوداد البيضاوي في المغرب

وكان الأهلي قد صعد لنصف نهائي دوري الأبطال بعد الفوز على فريق صن داونز بطل جنوب إفريقيا في دور الثمانية بنتيجة 3/1 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.