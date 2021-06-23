/637006/وفاة-المخرج-أحمد-المهدي-بعد-صراع-مع-المرض-والجنازة-بعد-صلاة-العصر

رحل عن عالمنا صباح اليوم المخرج أحمد المهدي الذي يعد أبرز مخرجي الإعلانات والفيديو كليب، واشتهر بتقديم العديد من المسلسلات الدرامية كان آخرها فوازير "مسلسليكو".

دوت الخليج يكشف وفاة المخرج أحمد المهدي صاحب فوازير مسلسليكو

أتى خبر وفاة المخرج أحمد المهدي على لسان السيناريست المعروف أيمن بهجت قمر حيث نشر صورة له مع المهدي وعلق عليها: "البقاء لله في المخرج المحترم أحمد المهدي..الفاتحة".

موعد جنازة أحمد المهدي

وأعلن المنتج هاني أسامة عن موعد صلاة الجنازة على المخرج أحمد المهدى ، والذى رحل عن عالمنا قبل قليل ، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، قائلًا:" صلاة الجنازة على أخونا وحبيبنا أحمد المهدى بعد صلاة العصر قى مسجد الحصري فى 6 أكتوبر ".

معلومات عن أحمد المهدي

ولد أحمد المهدي في القاهرة، وحصل على شهادة في الإخراج السينمائي وأخرج العديد من الأعمال والأغاني المصورة، إذ بدأ الراحل رحلته المهنية منذ عام 1997، حيث أخرج عددًا من الفيديو كليبات لنجوم الغناء منهم هيفاء وهبي، ووائل كفوري، وشيرين عبدالوهاب، وأنغام.

كما أخرج أحمد المهدي 4 أعمال في مشواره كان آخرها فوازير مسلسليكو التي قام ببطولتها الفنان محمد هنيدي عام 2013 مع هالة فاخر وسليمان عيد وعدد كبير من النجوم، ومسلسل "عروس البحر"، وفليم "بحر النجوم" الذي حقق نجاحا خلال عام 2008، وكان من أبطاله هيفاء وهبي، وائل كفوري، أحمد الشريف، سعيد صالح، لطفي لبيب.

حصل أحمد المهدي على شهادة في الإخراج السينمائي، وبدأ مشواره الفني عام ، 1997 شارك كمخرج العديد من الأعمال والأغاني المصورة.