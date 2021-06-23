/637008/رمضان-صبحي-على-بعد-خطوات-من-الإنتقال-إلى-الزمالك

أعلن الإعلامي خالد الغندور نجم نادي الزمالك السابق، مفاجأة من العيار الثقيل، بعد أن صرح بأن نادي الزمالك، يرغب في ضم رمضان صبحي نجم النادي الأهلي السابق وفريق بيراميدز الحالي، خلال فترة الإنتقالات القادمة، وقال الغندور إن مسئولوا الزمالك، أرسلوا عرضا رسميا إلى فريق بيراميدز، لشراء رمضان صبحي في الميركاتوا القادم.

رأي خالد الغندور في انتقال رمضان صبحي إلى فريق الزمالك

وبرر الغندور عن رغبة الزمالك في شراء نجم فريق بيراميدز، بأن النادي الملكي في احتياج إلى اللاعب ذات الشخصية الكبيرة مثل رمضان صبحي، خصوصا بعد رحيل فرجاني ساسي عن نادي الزمالك، ويأتي رمضان صبحي على مقدمة اللاعبين الذي يتمناهم جماهير الزمالك خلال فترة الإنتقالات القادمة.

الزمالك يقرر الإستغناء عن 6 لاعبين

وأكد الغندور على استغناء نادي الزمالك عن 6 لاعبين في نهاية الموسم، وذلك لاحتياج الفريق إلى اللاعبين المتميزين، وقال الغندور أنه ليس من الصعب ضم رمضان صبحي إلى الفارس الأبيض، بسبب انتهاء علاقة اللاعب بالنادي الأهلي، حيث أكد مسئولوا المارد الأحمر عن انتهاء علاقة رمضان صبحي بالفريق، وأنه خارج حسابات الفريق في الفترة المقبلة.

ويستعرض معكم دوت الخليج أهم الأسباب التي تسهل انتقال رمضان صبحي إلى فريق الزمالك

يأتي في مقدمة الأسباب التي جعلت نادي الزمالك يرغب في التعاقد مع الدوي رمضان صبحي، انتهاء علاقة اللاعب بالنادي الأهلي، وعدم رغبة اللاعب في استكمال مشواره الكروي داخل النادي الأهلي، بسبب توتر العلاقة بين اللاعب ومسئولوا الفريق، وفي المقابل رغبة جماهير الزمالم في رؤية رمضان صبحي بقميص الفارس الأبيض، كما يحتاج اللاعب إلى دعم جماهير الزمالك خلال الفترة المقبلة، وتذبذب مستوى رمضان صبحي مع فريق بيراميدز خلال الفترة السابقة، مما جعل اللاعب يفكر في الرحيل عن نادي بيراميدز.

الزمالك يستعد لمواجهة أسوان

الجدير بالذكر أن نادي الزمالك تغلب على نظيره مصر المقاصة في الدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر بهدفين، وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي، ثم أحرز ندي الزمالك هدفين في الشوط الثاني من المباراة، وقام بإحراز أهداف نادي الزمالك يوسف أوباما، حيث أحرز الهدف الأول في الدقيقة 58، ليأتي بعدها بثلاث دقائق بالهدف الثاني، ويستعد فريق الزمالك لمواجهة فريق أسوان في بطولة الدوري العام، ويرغب النادي الملكي في الحفاظ على صداراة الدوري.