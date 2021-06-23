/637010/عبدالناصر-زيدان-يفجر-مفأجاة-في-قصة-دخول-الجماهير--مباراة-الأهلي-والترجي

أكد عبدالناصر زيدان المشرف العام على الرياضة بموقع دوت الخليج أن هناك انفراجة في حضور الجماهير خلال مباراة الأهلي والترجي والمقرر إقامتها في التاسعة من مساء السبت المقبل.

وقال عبدالناصر زيدان المشرف العام على الرياضة بموقع دوت الخليج : " الأمن غير مسئول عن رفض الحضور الجماهيري في مباراة الأهلي والترجي ، وإنما هو رفض لوزراة الصحة فقط ".

وأكد عبدالناصر زيدان : " الوزير أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة يبذل أقصى جهوده من أجل مشاركة الجماهير في مواجهة الأهلي والترجي ، وأحمد مجاهد أخطئ في حق المارد الأحمر".

عبدالناصر زيدان يكشف مفاجأة عن دخول الجماهير في مباراة الأهلي والترجي

وتابع عبدالناصر زيدان :" هناك حيلولة خلال الساعات المقبلة من أجل حضور الجماهير في مباراة الأهلي والترجي بدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا".

وكشف مصدر مسئول داخل وزارة الشباب والرياضة عن الموقف الجماهيري في مباراة الأهلي والتري في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في المواجهة التي يسعى خلالها الفريق الأحمر في تحقيق الفوز أو التعادل بأي نتيجة لحسم التأهل للدور القادم.

آخر تطورات الأحداث في قصة دخول الجماهير مباراة الأهلي والترجي

وأكد المصدر داخل وزارة الشباب والرياضة أن الحضور الجماهيري في مباراة الأهلي والترجي التونسي مازال غامضا ، ولم يتم حسمه بعد ، ومندهشون من تصريحات أحمد مجاهد رئيس الجبلاية.

يستعد النادي الأهلي لمواجهة قوية أمام الترجي التونسي في إطار مواجهات إياب نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا في الموادهة التي تنتطلق في تمام التاسعة مساء السبت المقبل على ملعب السلام في مواجهة يسعى خلالها المارد الأحمر في تحقيق التأهل للدور النهائي.

تشكيل الاهلي الرسمي لمواجهة الترجي التونسي في دوري أبطال إفريقيا

وجاء تشكيل الأهلي الرسمي كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: علي معلول – أيمن أشرف – بدر بانون – أكرم توفيق.

خط الوسط: أليو ديانج – حمدي فتحي – عمرو السولية – طاهر محمد طاهر – صلاح محسن.

خط الهجوم: محمد شريف.

تشكيل الترجي أمام الأهلي بدوري أبطال إفريقيا تشكيل الترجي لمواجهة الأهلي : حراسة المرمى: معز بن شريفية خط الدفاع: خليل شمام - عبد القادر بدران - إلياس الشتي - حمدي النقاز. خط الوسط: محمد علي بن رمضان - غيلان الشعلالي. خط الهجوم: عبد الرؤوف بن غيت - ويليام توغي - حمدو الهوني- عبد الباسط خاليد.

قائمة الأهلي لمواجهة الترجي التونسي في حراسة المرمى: محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمود وحيد، أحمد رمضان "بيكهام"، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، بدر بانون، سعد سمير، علي معلول.

الوسط: حمدي فتحي، محمود "كهربا"، وليد سليمان، حسين الشحات، أليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي "أفشة"، ناصر ماهر، أكرم توفيق، طاهر محمد طاهر، جونيور أجاي.

الهجوم: محمد شريف، صلاح محسن، ووالتر بواليا.