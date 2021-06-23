/637011/بقرار-من-وزير-الداخلية-تخصيص-سيارتين-مصادرتين-من-عمليات-التهريب-لصالح-إدارة-مكافحة-المخدرات

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الأربعاء 23 يونيو 2021، قرار وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، بشأن تخصيص سيارتين محكوم بمصادرتهما لأعمال مكافحة تهريب المخدرات، للإدارة العامة لمكافحة المخدرات لاستعمالهما في نشاط الإدارة.

وجاء في القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات، وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، وعلى القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة وتعديلاته. وجاء في المادة الأولى من القرار، تخصص السيارتين المحكوم بمصادرتهما في القضية رقم 17784 لسنة 2017 جنايات الصف، والمقيدة برقم 7718 لسنة 2017 كلى جنوب الجيزة للإدارة العامة لمكافحة المخدرات لاستعمالها في نشاط الإدارة

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