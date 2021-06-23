«زيزو» يثير الجدل في الزمالك.. تفاصيل

نشر أحمد سيد”زيزو” لاعب نادي الزمالك، صورة على استوري” اسنتجرام” بدون أي تعليق، هذا ما أثار الجدل بين جماهير القلعة البيضاء وتداولت الأقاويل علي اقترابه لتجديد عقودة والإستمرار داخل صفوف القلعة البيضاء لمدة سنوات إضافية.

ويرصيد دوت الخليج الأستوري:

وتترقب جماهير القلعة البيضاء إعلان اللجنة المكلفة بإدارة القلعة البيضاء برئاسة حسين لبيب عن تمديد تعاقد أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الكروى خلال الساعات القليلة المقبلة، خاصة بعد أن تم تواصل الطرفان لاتفاق حول كافة بنود التعاقد الجديد الذى سيتم توقيعه.

وكانت لجنة إدارة الزمالك عقدت جلسة للتفاوض مع "زيزو" فى حضور والده الذى أك أن اللاعب لم يفكر فى مغادرة الزمالك والانضمام للأهلي، حيث يطمح اللاعب فى أن يكون خلال المواسم المقبل أحد أهم لاعبي القلعة البيضاء.

وانضم زيزو إلى صفوف الأبيض قبل موسمين قادما من موريرينسى البرتغالى، نجح خلالها في التتويج بـ3 بطولات هى السوبر المصرى والأفريقى والكونفدرالية، وشارك فى 100 مباراة بواقع 66 مباراة فى الدورى و6 مباريات فى كأس مصر و9 مباريات فى الكونفدرالية و18 مباراة فى دورى أبطال إفريقيا ومباراة فى السوبر المحلى ومثلها فى السوبر الإفريقى، فيما سجل 15 هدفًا وصنع مثلها.

نتيجة مباراة الزمالك ضد المقاصة

فاز الزمالك على مصر المقاصة بنتيجة هدفين دون رد، في لقاء الدور الربع نهائي لبطولة كأس مصر، ليحجز فريق القلعة البيضاء مركز في المراكز الأربعة في الدور النصف نهائي للبطولة، في لقاء شهد عليه ستاد السويس الجديد.

الهدف الأول في المباراة

جاء الهدف الأول في اللقاء في الدقيقة السابعة والخمسون الهدف الأولي عن طريق يوسف أوباما من خلال عبدالشافي أرسل تمريرة عرضية متقنة من جهة اليسار وصلت لسيف الدين الجزيري داخل منطقة الجزاء فهيئها بصدره لأوباما الذي سددها داخل الشباك.

الهدف الثاني في المباراة

سجل يوسف أوباما الهدف الثاني في المباراة، وفي رصيده في اللقاء، في الدقيقة الواحد والستون من عمر المباراة من خلال محمد عبد الشافي أرسل تمريرة عرضية متقنة من جهة اليسار قابلها أوباما برأسية قوية من داخل منطقة الجزاء مرت على يمين الحارس داخل الشباك.

تشكيل الزمالك أمام مصر المقاصة

في حراسة المرمى : محمود جنش .

في خط الدفاع : محمد عبد الشافي – محمود الونش – محمد عبد الغني – حمزة المثلوثي .

في خط الوسط: طارق حامد – إمام عاشور – أحمد سيد زيزو – يوسف أوباما – أشرف بن شرقي .

في خط الهجوم : سيف الدين الجزيري .