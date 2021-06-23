/637013/الدبيبة-يطالب-بانسحاب-المرتزقة-والقوات-الأجنبية-من-ليبيا

طالب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، بالانسحاب الكامل للمرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا، مضيفا فى كلمته خلال لدء مؤتمر برلين، ، إن هناك مخاطر أمنية تهدد الانتخابات ومنها سيطرة المرتزقة، مشيرا: "نطالب بالانسحاب الكامل للمرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا".

دوت الخليج يرصد مطالب الحكومة الوطنية الليبية خلال مؤتمر برلين

الخلاف الداخلي

وتابع عبد الحميد الدبيبة: "كما أن الخلاف الداخلي والمصالح يعيقان مسيرة الانتخابات، لكن سنتجاوز كل العقبات لإجراء الانتخابات في موعدها"، موضحا "لم نر الجدية من المؤسسات التشريعية للوصول إلى القاعدة الدستورية، لذلك نطالب الأطراف الليبية بوقف التعطيل والالتزام بالتعهدات".

وذكر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة أن "المزيد من العمل مطلوب لتوحيد المؤسسة العسكرية ومن الضروري تجاوز الانقسام وتحقيق الوحدة، مشددا على ضرورة توفير فرص للتنمية وتأمين الخدمات من أجل التخفيف عن الليبيين".

وأختتم بالقول: "على المجمتع الدولي أن يعي أن ليبيا شريك وصديق".

مؤتمر بلين 2

وتجدر الاشارة إلى أن مؤتمر برلين 2،يعقد في العاصمة الألمانية، الأربعاء، بمشاركة دولية واسعة، بهدف التأكيد على ضرورة الالتزام بخريطة الطريق السياسية الليبية، التي من المأمول أن تضع حدا لصراع مرير استمر 10 سنوات.