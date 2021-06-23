/637014/الخطيب-يستقبل-الأردني-خالد-الجعبري-في-الأهلي

استقبل محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ظهر اليوم الأربعاء بمقر الجزيرة ،الأردني خالد سعيد الجعبري عضو الأهلي، والذي حرص على تهنئة الخطيب وأعضاء وجماهير النادي على الإنجازات التي يحققها نادي القرن وتسعد جماهيره في كل مكان.

ويرصيد دوت الخليج تفاصيل استقبال الخطيب:

ووجه محمود الخطيب الشكر للضيف الأردني الشقيق الذي كشف عن أنه عضو عامل بالنادى الأهلي استمراراً لعضوية والده سعيد الجعبري رئيس نادي الجزيرة الأردني السابق .

والده محمد شريف الجعبري عضو النادي الأهلي منذ منتصف الستينيات من القرن الماضي ، وبعد تبادل الدروع التذكارية عرض خالد الجعبري على الخطيب رغبته في افتتاح فرع لاكاديمية النادى الأهلي بالعاصمة الاردنية عمان وذلك لمزيد من تفعيل علاقة النادي الأهلي مع جماهيره الكبيرة بالأردن، ورحب الخطيب بالفكرة وطلب من الضيف الكبير عرض تصوراته على الكابتن عبد المنعم شطه مدير اكاديميات الأهلي لبحثها وعرضها على لجنة التخطيط لكرة القدم بالنادى

موعد مباراة الأهلي القادمة

ومن ناحيه اخري يستعد النادي الأهلي لمباراته المقبلة أمام فريق الترجي التونسي في نصف نهائي دوري ابطال إفريقيا أياب، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً يوم السبت القادم.

قنوات مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والترجي القادمة

وتقوم عدد من القنوات المفتوحة بنقل مباراة الأهلي والترجي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، ويأتي على رأسها 3 قنوات وهي:

قناة CRTV في الكاميرون على القمر الصناعي Yahsat S2 E، تردد 124273 ترميز 30000 أفقي، وعلى القمر الصناعي Eutelsat 9 E، تردد 12883، ترميز 27500 أفقي.

قناة RTB في بوركينا فاسو على القمر الصناعي Eutelsat 16 E، تردد 10804، ترميز 29000 عمودي، وعلى القمر الصناعي Eutelsat 9 E، تردد 11800، ترميز 27500 عمودي.

قناة ORTB في بنين، على القمر الصناعي Eutelsat 16 E، تردد 11804، ترميز 30000، أفقي، وعلى القمر الصناعي Eutelsat 9 E، تردد 11881، ترميز 27500، عمودي.

الكاف

ومن ناحيه اخري قد أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف، يومالاثنين الماضي، تشكيل جولة الذهاب لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا. وكان الأهلي المصري قد فاز على مضيفه الترجي التونسي، في ملعب رادس، بهدف دون رد، كما انتصر كايزر تشيفز بنفس النتيجة على الوداد البيضاوي في المغرب.

وكان الأهلي قد صعد لنصف نهائي دوري الأبطال بعد الفوز على فريق صن داونز بطل جنوب إفريقيا في دور الثمانية بنتيجة 3/1 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

وقد تأهل الأهلي لدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا على حساب صن داونز الجنوب أفريقي بنتيجة 3 -1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب من ربع نهائي المسابقة .

بينما تأهل الترجي التونسي لدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا على شباب بلوزداد الجزائري بنتيجة 3 - 2 بركلات الترجيح في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

الأهلي والزمالك

الجدير بالذكر أن النادي الأهلي حصد بطولة إفريقيا وإنتزع اللقب من غريمه التقليدي الزمالك في النسخة الماضية، بنتيجة 2/1، لصالح الشياطين الحمر احرز الأهداف كل من عمرو السوليه ومجدي أفشة للمارد الأحمر، وقائد الفارس الأبيض شيكابالا