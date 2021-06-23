تأكيدا لـ انفراد دوت الخليج.. عمرو الشربينى سفير مصر لدى دولة قطر بقرار جمهورى

جدة - نرمين السيد - وتضمن القرار، تعيين عمرو كمال الدين برى الشربينى، السفير بديوان عام وزارة الخارجية، سفيرًا فرق العادة مفوضًا لدى حكومة دولة قطر، ونشر القرار بالجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم.

كانت 8 دول وهى: (مصر والسعودية والبحرين والإمارات وليبيا واليمن والمالديف وموريشوس)، قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع دولة قطر، وسحبت دبلوماسييها من الدوحة، فى أعقاب الأزمة الدبلوماسية مع الدوحة.

ونشر "دوت الخليج" أمس الثلاثاء، انفرادا بعنوان: