صور.. وفد حكومى من إقليم ابخازيا الجورجى يزور مكتبة الإسكندرية

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جدة - نرمين السيد - ضم الوفد كل من نائب رئيس حكومة إقليم ابخازيا الجورجى، ورئيس لجنة العلاقات الخارجية والتعليم والثقافة، ونائب وزير المالية والاقتصاد الصناعي، ورئيس ديوان وزير العدل والتكامل المدنى، ومستشار وزير العدل والتكامل المدنى، ورئيس الغرفة التجارية وآخرون.
أجرى الوفد جولة داخل المكتبة للتعرف على مكتباتها المتخصصة ومتاحفها المتنوعة، وأبدوا إعجابهم الشديد بالمكتبة.
ووجه سفير جورجيا بالقاهرة الشكر إلى إدارة المكتبة لاستضافة الوفد وتعريف الزائرين بما تحويه المكتبة من مقتنيات وما تقدمه من خدمات.
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