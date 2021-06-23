صور.. الفريق أسامة ربيع يفتتح سفارة المعرفة بهيئة قناة السويس

جدة - نرمين السيد - ويأتى ذلك نتاجا للتعاون المُثمر بين هيئة قناة السويس ومكتبة الإسكندرية، وتعد سفارة المعرفة الجديدة هى الأولى من نوعها خارج نطاق الجامعات، والسفارة الـ 23 التى تنشأها مكتبة الإسكندرية.



وبدأت الزيارة بإزاحة الستار عن سفارة المعرفة بهيئة قناة السويس، وتفقد القاعات المُلحقة ثم مشاهدة فيلم قصير عن سفارات المعرفة وأهميتها، ثم التواصل مع عدد من ممثلى سفارات المعرفة بالجامعات المصرية ممن قدموا التهنئة والإشادة بمثل هذا التعاون المُثمرالهادف لإثراء المعرفة.

وعقب ذلك، اصطحب الفريق أسامة ربيع الدكتور مصطفى الفقى والحضور للقيام بجولة بحرية فى قناة السويس الجديدة، تلاها التوجه لمبنى المارينا الجديد شرق القناة حيث انعقدت ندوة تثقيفية تحت عنوان "مكانة مصر بين الإقليمية والدولية" حضرها عدد من قيادات الهيئة والعاملين بها وممثلين عن إدارات الهيئة المختلفة.



ورحب الفريق أسامة ربيع بالدكتور مصطفى الفقى والوفد المرافق له فى هيئة قناة السويس، مبدياً سعادته وفخره بالتعاون مع واحدة من منارات الفكر والثقافة على مستوى العالم، وهى مكتبة الإسكندرية، مؤكداً على أن افتتاح "سفارة المعرفة بقناة السويس" يعد تكليلاً لمسيرة من التعاون المشترك بدأت منذ عام 2018 والتى بدأت بمشروع ترميم مخطوطات هيئة قناة السويس والذى يهدف لترميم 1852 مخطوطة تاريخية.

وأضاف رئيس الهيئة أن هذا التعاون يعد خطوة جديدة نحو تعزيز التحول الرقمى داخل هيئة قناة السويس، وذلك بتطبيق أحدث تكنولوجيا المعلومات فى الربط بين سفارة المعرفة داخل الهيئة وبين مكتبة الإسكندرية وباقى السفارات التابعة لها.



وأشاد الفريق أسامة ربيع بالدور الثقافى والفكرى للدكتور مصطفى الفقى، فى إثراء المعرفة على مدار رحلته المهنية الذى تقلد خلالها العديد من المناصب الهامة على الصعيد المحلى والدولي، ومن خلال كتاباته وتحليلاته المعبرة بعمق عن التجربة المصرية وتطوراتها.

ومن جانبه أبدى الدكتور والدبلوماسى مصطفى الفقى فخره بتواجده فى أحد أبرز معالم مصر، معربا عن سعادته إلى أنه كان من الطبيعى والبديهى أن تكون أولى تحركات مكتبة الإسكندرية خارج قواعدها التقليدية وهى الجامعات المصرية فى هيئة قناة السويس، لما تمثله قناة السويس من تجسيد لتاريخ مصر الحديث ومنذ أن كانت فكرا مرورا بمراحل الحفر ووصولا إلى دورها فى المحطات والحروب الرئيسية التى مرت بها مصر.



وأكد مدير مكتبة الإسكندرية على أن حادث جنوح سفينة الحاويات البنيمة EVER GIVEN""، أعاد قناة السويس لبؤرة الاهتمام العالمى، كما كان سببا رئيسيا لإبراز أهمية القناة للعالم أجمع وليس مصر فحسب، كما سلطت عملية الإنقاذ والتعويم الناجحة للسفينة الضوء على قدرة الهيئة وإمكانيتها والجهود الجبارة التى تقوم بها دوماً للحفاظ على المكانة الرائدة لقناة السويس.



وأضاف أن فكرة ربط البحرين الأحمر والمتوسط هى فكرة تاريخية تعود إلى العصر الفرعوني، تلاها بزوغ العديد من الدراسات ومشروعات الربط فى حقب زمنية متعاقبة، والتى توقف بعضها للاعتقاد الخاطيء باختلاف مستوى البحرين بما لا يسمح لربطهما بقناة، إلى أن جاء الدبلوماسى الفرنسى فرديناند ديلسيبس واستطاع إثبات إمكانية ربط البحرين وتمكن من إقناع الوالى سعيد أنذاك بالمشروع.

وأضاف أن هيئة قناة السويس ومكتبة الإسكندرية هما بحق معالم مصرية تتعانق بتاريخ البلاد، فكلاً منهم يمتلك تاريخا حافلا ومؤثرا، كاشفا فى هذا الصدد عن امتلاك مكتبة الإسكندرية وثائق تاريخية هامة تتعلق بقناة السويس.



وتمثل سفارات المعرفة التابعة لمكتبة الإسكندرية محاكاة لجميع الأدوات والامتيازات الرقمية المقدمة لزوار مكتبة الاسكندرية، ويحظى جمهور هذه المكتبات بنفس الخدمات التى تقدمها مكتبة الإسكندرية لجمهورها داخل مقرها الرئيسى، مثل إتاحة الكتب الرقمية مجانا على مستودع الأصول الرقمية (DAR) وهو أكبر مكتبة رقمية عربية على الإطلاق، بالإضافة إلى إتاحة استخدام مشروع وصف مصر، والفن العربى، والأرشيف الرقمى لمجلة الهلال، وموقع "اكتشف بنفسك"، ومشروع "محاضرات فى العلوم"، والملتقى الإلكترونى، وبوابة التنمية.

وتتكون سفارة المعرفة بهيئة قناة السويس من قاعتين، إحداهما تضم مجموعة أجهزة حاسب آلى مرتبطة بنظام آلى مباشرة بمكتبة الإسكندرية ومن خلالها يستطيع العاملون بالهيئة قراءة الكتب والرسائل العلمية والدوريات والمجلات المتاحة فى مكتبة الإسكندرية ولكن بصورة رقميه من خلال مستودع الأصول الرقمية الخاص بالمكتبة.

فيما تتسع القاعة الأخرى لـ 32 فرد لتنظيم الندوات وورش العمل وإلقاء الضوء على الأحداث والفعاليات المحلية والدولية.

فى ختام الزيارة، قدّم الفريق أسامة ربيع درع قناة السويس الجديدة إلى الدكتور مصطفى الفقى على مجهوداته الدبلوماسية ودوره فى نشر الثقافة والتوعية، وفى المقابل قدم الدكتور الفقى درع مكتبة الإسكندرية للفريق أسامة ربيع.