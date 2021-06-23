التعليم العالى: تمويل 9 مشروعات بحثية من هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا

وأوضح التقرير أن المجلة المصرية للبترول "EGYJP" الصادرة عن المعهد حصلت على CiteScore 9.3 ضمن قاعدة بيانات سكوبس العالمية "Scopus" عن أداءها كمنصة مؤثرة للحصول على المعلومات العلمية بمجال بحوث البترول، وحصلت المجلة على تصنيف Q1 فى مجالات تكنولوجيا الوقود، والكيمياء العضوية، وتكنولوجيا وكيمياء التصنيع.
كما احتلت المجلة المصرية للبترول المركز الأول فى الكيمياء، والهندسة الكيميائية والطاقة، واحتلت المركز التانى فى مجال علوم الأرض والفضاء، على مستوى إفريقيا والشرق الأوسط.
ولفت التقرير إلى تقدم ترتيب معهد بحوث البترول المصرى 6 مراكز فى تصنيف SCImago الدولى للنشر العلمى ليصبح فى المرتبة الـ12 مقارنة بالترتيب 18 فى التصنيف الأخير لعام 2019.
وأشار التقرير إلى أن عدد الأبحاث المنشورة فى مجلات مفهرسة عالميًا بلغت نحو 15 بحثًا، فضلًا عن المشاركة فى (70) دورة تدريبية وورش عمل لـ(30) متدربًا عن بعد.
وأشار التقرير إلى قبول تمويل 9 مشروعات بحثية من هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار خلال العام الحالى.
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