الجريدة الرسمية تنشر قرارات رئيس الوزراء

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 23 مكرر (ب)، الصادر في 16 يونية 2021، 3 قرارات لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن اعتبار الأراضي المملوكة للدولة بجزيرة شارونة مركز مغاغة بالمنيا، و"مقبرة العلمين" بمطروح أرضًا أثرية، وإخراج مسطح الجزء المتبقي من تل آثار البراشية من عداد الأراض الأثرية.

القرار رقم 1367 لسنة 2021، باعتبار الأراضي المملوكة للدولة بناحية جزيرة شارونة، الكائنة بقرية قرارة، مركز مغاغة بمحافظة المنيا أرضًا أثرية.

والقرار رقم 1368 لسنة 2021 باعتبار أراضي الموقع المعروف باسم "مقبرة العلمين"، الواقعة جنوب الموقع الأثري المعروف باسم قصور العطش مركز العلمين محافظة مطروح أرضًا أثرية.

والقرار رقم 1369 لسنة 2021، بإخراج مسطح الجزء المتبقي من تل آثار البراشية البالغ مساحتها 6 أفدنة و20 قيراطًا و14 سهمًا)؛ والواقع بالقطعة 2 حوض رزوق نمرة 15 ناحية عزبة النجار كوم رزوق مركز فارسكور بمحافظة دمياط من عداد الأراضي الأثرية.