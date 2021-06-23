الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس السيسي بحركة تعيينات في وزارة الخارجية

نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2021 ببعض التعيينات في ديوان عام وزارة الخارجية.
وشمل قرار الرئيس، تعيين كل من: هشام محمد مصطفى بدر، السفير فوق العادة المفوض لدى الحكومة الإيطالية، سفيرا من الفئة الممتازة بديوان عام وزارة الخارجية، وهبة صلاح الدين المراسي، السفير فوق العادة لدى حكومة جمهورية الهند، سفيرا من الفئة الممتزاة بديوان عام وزارة الخارجية.
وأشرف محمد محيي الدين الموافي، السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة جمهورية المجر، سفير من الفئة الممتازة بديوان عام وزارة الخارجية.
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