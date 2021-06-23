مصر تعين سفيرا جديدا إلى قطر

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 258 لسنة 2021 ببعض التعيينات فى ديوان عام وزارة الخارجية، وسفراء بالخارج.

وتضمن القرار تعيين عمرو كمال الدين برى الشربيني، السفير بديوان عام وزارة الخارجية، سفيرًا فرق العادة مفوضًا لدى حكومة دولة قطر، ونشر القرار بالجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم.

كانت 8 دول وهى (مصر والسعودية والبحرين والإمارات وليبيا واليمن والمالديف وموريشوس)، قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع دولة قطر، وسحبت دبلوماسييها من الدوحة، فى أعقاب الأزمة الدبلوماسية مع الدوحة.