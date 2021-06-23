انت الان تتابع تفاصيل خبر ننشر القرار الجمهوري للرئيس السيسي حول زيادة المعاشات والذي تم نشره اليوم في الجريدة الرسمية والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - قامت الجريدة الرسمية للدولة بنشر قرار رئيس الجمهورية حول زيادة المعاشات وقيمة هذه الزيادة، والتي سوف يتم تطبيقها بدايةً من معاش يوليو القادم، لأكثر من 10 مليون يتقاضون معاشات.

زيادة المعاشات وقرار جمهوري اليوم بذلك

ووفق قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي تم نشره اليوم بالجريدة الرسمية للدولة وحمل رقم مئتان وستون لعام 2021، فسوف تكون قيمة الزيادة في المعاشات بنسبة 13% على إجمالي قيمة المعاش الذي تم تقاضيه في 30 يونيو 2021.

وكان الرئيس في منتصف مارس الماضي قد وجه بزيادة المرتبات وزيادة المعاشات بدايةً من أول يوليو 2021، وصدر قرار من المالية بذلك بناءً على توجيهات الرئيس، كما ستشمل الزيادة أيضاً مرتبات الموظفين العاملين بالدولة، وسوف يضاف للرواتب العلاوة السنوية والحافز الخاص وعلاوة الترقية لمستحقيها في نهاية السنة المالية الحالية.

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هذا وسوف يتم صرف معاشات يوليو 2021، يوم 1 يوليو القادم القادم، ووفق تصريحات هيئة التأمينات والمعاشات، فإن من يحمل بطاقة ميزة من السادة أصحاب المعاشات، فلهم أن يصرفوا من ماكينات الصرف التي يصل عددها لأكثر من 12 ألف ماكينة موزعة في جميع أنحاء الجمهورية.