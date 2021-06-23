ميركاتو المدربين في أكبر أندية أوروبا.. توتنهام يبحث.. وعودة أنشيلوتي للريال مدريد.. وإنزاجي يقود إنتر ميلان.. وسبيشيال وان يظهر في إيطاليا

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شهدت أكبر أندية الدوريات الإنجليزية في الإنتقالات الصيفية الجارية على العديد من الأزمات، في إجاد مدير فني للفريق بعد إقالت مدربه السابق أو رحيله، ويأتي الإنجليزي توتنهام هوتسبير على رأس تلك الأندية ويليه الإسباني ريال مدريد، والإيطالي إنتر ميلان، وروما.

قبل الخوض في تفاصل تلك الأندية مع المديرين الفنين دعونا نتعرف في البداية على سلسلة الفشل للفريق الإنجليزي توتنهام هوتسبير، في رحلت البحث عن مدرب جديد للفريق بعد إقالة البرتغالي جوزيه مورينيو، في وقت سابق، وبعد فشل التعاقد مع بوتشيتينيو وعودته لقيادة الفريق، ومع الإطالي أنطونيو كانتي، ومع باولو فونسيكا، ومع إريك تين هاج مدرب أياكس أمستردام الهولندي، ويستعرض دوت الخليج سلسلة توتنهام في رحلته في البحث عن مدير فني جديد للفريق قبل بداية الموسم في منتصف أغسطس القادم، والأنديه الأخرى.

جوزيه مورينيو

أعلن نادي توتنهام هوتسبير إقالة جوزية مورينيو صباح يوم التاسع عشر من أبريل الماضي، وذلك بعدما قرر عدم المشاركة في تدريبات الفريق إعتراضا على قرار المشاركة في بطولة دوري السوبر الأوروبي، وكان جوزية مورينيو يعاني خلال الفترة الأخيرة من تراجع في مستوى الفريق وتلقى هزائم عديدة في بطولة الدوري، والخروج من بطولة الدوري الأوروبي هذا الموسم، وكانت إدارة توتنهام لديها الرغبة في إقالة المدرب في نهاية هذا الموسم، ولكنها قررت الإنتظار حتى لا يتم دفع الشرط الجزائي في عقد المدرب كاملا.

أعلن النادي الإيطالي روما ضمّ البرتغالي جوزيه مورينيو، الذي سيشرف على تدريب فريق العاصمة انطلاقاً من الموسم المقبل، خلفاً لباولو فونسيكا، وجاء ذلك الخامس من مايو الماضي.

أنطونيو كانتي

ورفض الإيطالي أنطونيو كانتي المدير الفني السابق لفريق إنتر ميلان، في الخامس من يونيو الجاري، تدريب الفريق الإنجليزي توتنهام هوتسبير، بعد مناقشات عديده تمت بين كانتي ورئساء النادي، في الأيام الماضية القليلة، ومحاولة الوصول إلي اتفاق وإمضاء العقد.

باولو فونسيكا

وفي التاسع من يونيو الجاري أعلن نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، عن تعاقده مع البرتغالي باولو فونسيكا، مدير فني للفريق، بعقد يمتد لثلاث مواسم مع الفريق بعد رحلة بحث طويلة للفريق، في إجاد بديل البرتغالي جوزيه مورينيو، بسبب إعتراضة على قرار مجلس النادي في المشاركة في بطولة السوبر ليج.

إريك تيج هاج

وفي السابع عشر من يونيو الجاري، فشل الفريق الإنجليزي بعد مواصلت سلسلة الفشل في التعاقد مع مدرب، في التعاقد مع الهولندي صاحب الواحد وخمسون عام، إريك تيج هاج، وخطفة من أياكس أمستردام، ليجدد أياكس عقد مدربة والذي تولى تدريبة في موسم 2017، ومواصلة سلسلة نجاح قوية مع الفريق بعقد يمتد حتى 2023.

زين الدين زيدان

أعلن الإسباني ريال مدريد في السابع والعشرون من مايو الماضي عن إقالة الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق، بعد نهاية موسم سئ للفريق وبدون ألقاب قارية أو عالمية أو محلية، بعد توليه قيادة الفريق في فترته الأخيرة موسيمين مع الملكي، وتحقيق العديد من الجوائز على كافة المستويات.

كارلو أنشيلوتي

إستقر الفريق الإسباني ريال مدريد، علي بديل الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني للفريق الأول بالنادي، ليحل محله في قيادة الفريق الإيطالي كارلو أنشيلوتي، بعد تخليه عن فريقة الإنجليزي السابق إيفرتون، ليعود إلي الفريق الملكي للمرة الثانية.

سيميوني إنزاجي

أعلن نادي إنتر ميلان بطل الدوري الإيطالي، عن التعاقد مع المدير الفني سيموني إنزاجي ليتولى قيادة الفريق في الفترة القادمة، ونشر نادي إنترميلان على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحته الشخصيه على تويتر" يود نادي إنتر أن يعلن عن التعاقد مع المدرب سيموني إنزاجي لقيادة الفريق بعد أن وقع على عقد لمدة عامين."، وكان إنزاجي قد تولى تدريب فريق لاتسيو خلال الفترة من عام 2016 وحتى العام الجاري.