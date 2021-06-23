تعيين عمرو الشربينى سفيرًا مفوضًا لدى حكومة دولة قطر «قرار جمهورى»

/637024/تعيين-عمرو-الشربينى-سفيرا-مفوضا-لدى-حكومة-دولة-قطر-قرار-جمهورى

نشرت الجريدة الرسمية، قرار من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، برقم 258 لسنة 2021، بتعيين عمرو كمال الدين برى الشربيني، سفيرًا بديوان عام وزارة الخارجية، سفيرًا فرق العادة مفوضًا لدى حكومة دولة قطر، وتم نشر القرار بالجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم.

دوت الخليج، يرصد فى التقرير التالى ما جاء بشأن قرار الرئيس السيسي بتعيين عمرو كمال الدين برى الشربيني، سفيرًا بدولة قطر

قرار جمهورى بتعيين السفير عمرو الشربينى سفيرًا مفوضًا لدى حكومة دولة قطر

وجاء فى القرار الذى أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي، برقم 258 لسنة 2021 ببعض العيينات المخصصة بديوان عام وزارة الخارجية وعدد آخر من السفراء بالخارج.

تجدر الإشارة إلى أن دول (مصر والسعودية والبحرين والإمارات وليبيا واليمن والمالديف وموريشوس)، قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع دولة قطر، وسحبت دبلوماسييها من الدوحة، فى أعقاب الأزمة الدبلوماسية مع الدوحة.

وزير الخارجية يسلم أمير قطر رسالة من الرئيس السيسي

هذا وسبق أن سلم وزير الخارجية، سامح شكرى، عند لقائه بالشيخ تميم بن حمد آل ثانى أمير دولة قطر،رسالة من الرئيس ⁧‫عبد الفتاح السيسى،‬⁩ خلال زيارته الحالية إلى الدوحة.

كما شارك وزير الخارجية، سامح شكرى فى الاجتماع التشاورى لوزراء الخارجية العرب الذى انعقد فى الدعوة، بعد تلقيه دعوة من قطر رئيس الدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية، وذلك فى إطار مواصلة التنسيق والتشاور بشأن الوضع العربى الراهن.