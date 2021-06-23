/637016/بطلق-خرطوش-إصابة-3-أشخاص-وبتر-أصابع-يد-احدهما-بالدقهلية

أصيب 3 أشخاص بطلق خرطوش، اليوم الأربعاء 23 يونيو 2021، وتم بتر أصابع يد احدهما باحد مراكز الدقهلية.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل الحادث

حيث ورد اخطارا لمديرية امن اللدقهلية يفيد بورود اشارة من مستشفي المنزلة العام بوصول كلا من احمد احمد عباس السعيد 32 عاما صياد ، ومقيم منطقة " الغصنة" بندر المطرية مصابا ببتر بعدد 13صابع لليد اليسرى و محمد محمود عبدالله حماد 24 عاما مبلط مصابا برش خرطوش بالراس و محمد احمد ابراهيم بدوى16 عاما مبلط مصابا برش خرطوش بالفخذ الايسر ويقيمان قرية" الاحمدية" دائرة المركز.

الماسورة

بانتقال الضباط والفحص وسؤال الاول، قرر بانه اثناء تواجده بمدخل قرية " اولاد ناصر " دائرة المركز وعبثه بسلاح نارى " فرد خرطوش " بحوزته انفجرت الماسورة بيده، مما ادي الى حدوث اصابته واصابة الثانى والثالث اثناء مرورهما مصادفة بذات المكان ايدا ذات المضمون ، واتهما الاول بالتسبب في حدوث اصابتهما.

بسؤال المصابان الثانى والثالث بالانتقال الي المكان المشار اليه، تم العثور علي «4»، اجزاء حديدية من سلاح ناري " فرد خرطوش "محلي الصنع " وتم التحفظ عليهم".

تم تحرير عن ذلك المحضر رقم 4706 /2021 جنح مركز المنزلة ، وتم العرض على النيابة العامة.

وفى سياق أخر قررت جهات التحقيق بحلوان، اليوم، حبس سائقي سيارتين مينى باص ، تسببا فى حادث قطار حلوان، الذى أسفر عن مصرع شخصين وإصابة آخرين 6 أيام على ذمة التحقيق.