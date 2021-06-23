/637019/بل-عيد-الأضحى-3-أفلام-أجنبية-ينضمون-لدور-العرض-المصرية

حرصت السينمات في مصر بالتعاون مع شركات التوزيع المختصة بتوزيع الافلام الأجنبية، على الاستعانة بالافلام الأجنبية الجديدة لضمها من أجل الحفاظ على إيرادات مرتفعة وخاصة الكبيرة منها وسينمات المولات مع وجود العديد من الأفلام العربية التي ستعرض في الفترة المقبلة والتي تضمن ازدهار دور العرض بها.

دوت الخليج يكشف الأفلام الأجنبية التي تبنتها دور العرض المصرية للحفاظ على إيرادات عالية

فيلم In the Heights

انضم اليوم فيلم in the heights إلى قائمة الأفلام الأجنبية التي تبنتها السينمات المصرية، وهو فيلم استعراضي موسيقي تدور أحداثه حول نسخة جديدة من مسرحية برودواي الموسيقية.

يتناول العمل قصة بقال يخطط لإغلاق متجره والتقاعد في جمهورية الدومنيكان، حيث سيتمكن من الحصول على إرث جدته هناك، والفيلم الجديد من بطولة أريانا جرينبلات وستيفاني بيرتز ولين-مانويل ميراندا وأنتوني راموس، كوي هوكينز، ومن إخراج جون إم تشو، وتأليف لين مانويل ميراندا.

فيلم Spare Parts

وطرح أيضًا فيلم Spare Parts بدور العرض المصرية، وهو من بطولة جوليان ريتشينجس وميشيل أرجريس وإميلي الاتالو وكيريانا ستانتون، وينتمي الفيلم إلى فئة أعمال الرعب والإثارة وتدور الأحداث حول، تعرض فتيات للتخدير والاختطاف، أثناء سفرهن في أول جولة أمريكية، حيث تستيقظن فيجدن أطرافهن مبتورة ومستبدلة بأسلحة بدائية، ويضطرن للقتال كمصارعات من أجل بلدة سادية.

فيلم Arkansas

كما بدأت دور العرض في فتح القاعات بدور السينما المصرية لعرض فيلم Arkansas للمرة الأولى، حيث اختارت شركة توزيع الفيلم هذا التوقيت للتواجد بالسينيمات والفيلم الجديد، يدور حول شخصيات "كايل" و"سوين" الذان يعيشان حياتهما العملية بناءً على أوامر من تاجر مخدرات في أركنساس يدعى فروج لم يلتقاه قط، ولكن عندما تسير الصفقة بشكل خاطئ فإن العواقب ستكون وخيمة، والفيلم الجديد من بطولة كلا من، فينس فون وجون مالكوفيتش وليام هيمسورث وفيفيكا أيه. فوكس.

فيلم مش أنا

الجدير بالذكر أن هذه الأفلام ستتنافس مع الفيلم العربي المصري "مش أنا" للنجم تامر حسنى في السينمات ويشارك في بطولته كل من النجم ماجد الكدوانى وحلا شيحة وسوسن بدر ومن إخراج سارة وفيق، ويظهر من خلاله تامر بشكل مختلف عن أفلامه السابقة، ويراهن عليه بقوة خلال مشواره الفني.

وتدور قصة فيلم "مش أنا" حول حالة نفسية ما تصيب "حسن" تامر حسنى وتربطه علاقة قوية جدًا بوالدته المريضة وهى الفنانة سوسن بدر، حيث يحرص دائمًا على الجلوس معها أطول وقت ممكن ومراعاتها والعناية بها فهى محور حياته، ويشارك فى بطولته بجانب تامر حسنى، كل من ماجد الكدوانى، سوسن بدر، حلا شيحة، بالاضافة لعدد كبير من الفنانين، الفيلم قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق.