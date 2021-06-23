/637020/فخر-الدين-بن-يوسف-يفجر-مفاجاة-سارة-لجماهير-الإسماعيلي-تفاصيل

قدم فخر الدين بن يوسف هدية خاصة من اللاعب لجماهير الإسماعيلي بخصوص مسيرته مع القلعة الصفراء ، الأمر الذي أثار إعجاب الكثير من مشجعي الدروايش عبر منصات التواصل الإجتماعي.

وقرر فخر الدين بن يوسف لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي لعب شهرا كاملا مع صفوف الدروايش دون تقاضي أجره خلال هذة المدة مساندة من اللاعب للنادي خاصة مع الأزمة المالية التي تمر بها القلعة الصفراء.

مسيرة فخر الدين بن يوسف مع الإسماعيلي

ويلعب فخر الدين بن يوسف مع الإسماعيلي حتى نهاية الموسم الحالي والذي ينتهي يوم 26 أغسطس المقبل على الرغم من أن عقد اللاعب ينتهي الدروايش بنهاية شهر يوليو المُقبل.

فخر الدين بن يوسف يفجر مفاجاة سارة لجماهير الإسماعيلي.. تفاصيل

وعلم دوت الخليج أن فخر الدين بن يوسف أبلغ إدارة النادي الإسماعيلي بالرغبة في الإستمرار داخل قلعة الدروايش لمواسم أخرى في إطار حرص اللاعب على استكمال المسيرة الجيدة التي قضاها خلال الموسم الحالي.

تشكيل الإسماعيلي أمام غزل المحلة

جاء تشكيل الاسماعيلي كالتالي:

حارس مرمى :محمد فوزى

خط الدفاع :محمد عادل – مروان الصحراوى – محمد هاشم – نادر رمضان

خط الوسط : محمد الشامى – محمود دونجا – أحمد مدبولى – أحمد مصطفى.

خط الهجوم : فخر الدين بن يوسف – شكرى نجيب

على مقاعد البدلاء .. محمد صبحى – باهر المحمدى – محمد عمار – محمد عبد السميع – عمر الوحش – عماد حمدى – محمد صادق – أرى بابل – شيلونجو

تشكيل غزل المحلة أمام الإسماعيلي

وجاء تشكيل غزل المحلة كالتالي:

محمود رضا - محمد فتح الله - محمد سامي - هشام بلحة - خالد الاخميمي - فتحي مبروك - يحيى حامد - بسام ماهر - حمد عادل - محمود صلاح - عبده يحيى

وعلى مقاعد البدلاء

عمرو شعبان - خالد العقدة - اسلام فؤاد - احمد حسن - احمد الشيخ - معتز كاجو - محمد غلوش - احمد النادري - محمد عبد القادر