/637021/حقيقة-وفاة-المستشار-يحيى-الدكروري-نائب-رئيس-مجلس-الدولة-السابق

نفت مصادر بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء، صحة خبر تم تداوله عن وفاة المستشار يحيى الدكروري، نائب رئيس مجلس الدولة السابق.

دوت الخليج يرصد تفاصيل نفي صحة خبر تم تداوله عن وفاة المستشار يحي الدكروري

وأكد المصدر أن المستشار يحي الدكروري، بصحة جيدة، ولا صحة لما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي" فيسبوك"، وليس لخبر وفاته أي أساس من الصحة، وكل ما يتداول محض شائعات فقط.

جدير بالذكر المستشار يحيى دكروري، أحد أبرز مستشاري مجلس الدولة على مر التاريخ، من مواليد الأول من ديسمبر 1947، تخرج في كلية الحقوق في العام 1967، والتحق بالعمل في مجلس الدولة في العام 1976، ومعروف بمواقفه الصارمة في أحكامه.

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