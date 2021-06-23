طليق عبلة كامل يكشف حقيقة اعتزالها الفن

فجر الفنان أحمد كمال طليق الفنانة الكبيرة عبلة كامل حقيقة اعتزالها الفن، حيث نفى تلك الشائعات تمامًا موكدًا أنها ليست لها أساس من الصحة وأنها سوف تعود للساحة الفنية لتسعد جمهورها ومحبيها في التوقيت المناسب.

دوت الخليج يكشف حقيقة اعتزال الفنانة عبلة كامل الفن وخطتها الفنية المقبلة، فضلًا عن آخر أعمالها.

عبلة كامل لن تعتزل الفن

وقال خليل خلال تصريحات صحفية: " عبلة كامل لن تعتزل، وتبحث حاليًا عن مشاريع فنية تليق بمشوارها الفني"، مشيرًا إلى أنها بمجرد استقرارها على إحدى الأعمال ستخبر جمهورها.

ويعد هذا التصريح للفنان أحمد كمال بشرى سارة لجمهور القديرة عبلة كاملة، الذي طالما استمتع بأعمالها الدارمية والسينمائية وترقب الجديد منها بكل حماس وحب إيمانًا منهم بموهبتها الفنية الجبارة التي فاقت حد السماء.

مسلسل سلسال الدم لعبلة كامل

ويشار إلى أن آخر أعمال الفنانة عبلة كامل الجزء الخامس من مسلسل «سلسال الدم»، والذي تم عرضه خلال عام 2018، محدثًا ضجة عارمة بين الجمهور الذي تابع المسلسل بأجزاءه الخمسة، ولاق العمل نجاحًا واسعًا.

«سلسال الدم» هو مسلسل مصري عُرض للمرة الأولى في عام 2013 وهو مكون من 5 أجزاء أُذيع الاجزاء الخمسة منها حصري على إم بي سي مصر تدور أحداثه في إحدى قرى نجع حمادى عام 1980 قبل مقتل الرئيس السادات بفترة قصيرة حيث كان هناك عمدة ظالم يمثله (رياض الخولي) و كان هناك امرأة (عبلة كامل) تدافع عن الحق وتقف في وجه الظلم والمسلسل يدور حول الصراع بين الخير والشر.

وهو من بطولة نخبة من نجوم ونجمات الفن، على رأسهم عبلة كامل، رياض الخولي، فادية عبد الغني، علا غانم، أحمد سعيد عبد الغني، منة فضالي، راندا البحيري، كريم كوجاك، رانيا فريد شوقي وأحمد بدير، ومن إخراج مصطفى الشال.