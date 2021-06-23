أيتن عامر أحدث المنضمين لمسرحية «لما الرجالة تفك»

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انضمت حديثًا الفنانة المصرية أيتن عامر لبطولة مسرحية «لما الرجالة تفك» عقب انضمام الفنانة ريم مصطفى، ليقدمان دور كوميدي مختلف من نوعه عن ما قدماه سابقًا.

دوت الخليج يرصد انضمام النجمة أيتن عامر لمسرحية «لما الرجالة تفك» مع أكرم حسني وأحمد أمين، فضلًا عن آخر أعمالها الفنية.

أحمد أمين و أكرم حسني يجتمعان في لما الرجالة تفك بعد نجاح الوصية

مسرحية «لما الرجالة تفك» تجمع من جديد بين الفنان أكرم حسني و أحمد أمين، وذلك بعد أن قدم الثنائي سويًا مسلسل «الوصية»، والمسرحية من تأليف جورج عزمى، إنتاج كريم أبو ذكرى بالتعاون مع شركة سينرچي وإخراج خالد جلال.

و من المقرر البدء في البروفات للتجهيز لمسرحية «لما الرجالة تفك» خلال الأيام المقبلة بعد اختيار باقي فريق العمل، و سيتم تحديد موعد العرض في السعودية.

رمضان 2021 يشهد على تألق أيتن عامر الفني

شاركت الفنانة أيتن عامر في السباق الرمضاني المنصرم بمسلسلين هما: مسلسل «كوفيد 25»، الذي ينتمي إلى الأعمال الدرامية ذات الـ15 حلقة، من بطولة يوسف الشريف، أحمد صلاح حسني، آيتن عامر، إدوارد، إيناس كامل، راندا البحيري، ميدو عادل، أمير صلاح الدين، ميرنا نور الدين، وديانا هشام، إسلام جمال، زكي فطين، وعماد رشاد، وغيرهم من النجوم، والعمل من تأليف إنجي علاء، وإخراج أحمد نادر جلال، ومن إنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي.

بالإضافة إلى مشاركتها في مسلسل «وكل ما نفترق» بطولة ريهام حجاج، أحمد فهمى، أيتن عامر، رانيا يوسف، سلوى خطاب، محمد الشرنوبى، طارق عبد العزيز، أحمد صيام، رحاب الجمل، قصة محمد أمين راضى، سيناريو وحوار أحمد وائل وياسر عبد المجيد ومن إنتاج مشترك بين المتحدة للخدمات الإعلامية وطارق الجناينى.