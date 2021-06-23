البرتغال يلتقي بفرنسا في مواجهة حاسمة

تنتهي مساء اليوم الأربعاء، فعاليات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2020"، حيث يتلهف مشجعوا كرة القدم في كافة أنحاء العالم إلى معرفة الفرق التي تأهلت إلى الدور ثمن النهائي(درو الـ 16)، وبصفة خاصة منتخبات المجموعة السادسة، حيث أنها تضم 4 منتخبات ثقال.

استضافة ملعب “بوشكاش أرينا” مواجهة فرنسا والبرتغال

يلتقي منتخب فرنسا ومنتخب البرتغال، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة أمم أوروبا"يورو 2020"، وتقام المباراة في تمام الساعة التاسعة، على ملعب "بوشكاش أرينا"، وتعد هذه المباراة ذات أهمية كبيرة، وذلك بسبب تقارب النقاط بين منتخبات المجموعة السادسة.

ترتيب الجموعة السادسة في بطولة “يورو 2020”

يتصدر منتخب فرنسا المجموعة السادسة برصيد 4 نقاط، بينما يأتي منتخب ألمانيا في المركز الثاني برصيد 3 نقاط، ويأتي منتخب البرتغال في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، بينما يتزيل ترتيب جدول المجموعة السادسة، منتخب المجر بنقطة واحدة.

التشكيل المتوقع لمنتخب البرتغال أمام فرنسا

في حراسة المرمى: باتريسيو. في خط الدفاع: جيريرو - دياز - بيبي – سيميدو. في خط الوسط كارفاليو - بيريرا – برونو. في خط الهجوم جوتا - برناردو سيلفا - كريستيانو رونالدو.

التشكيل المتوقع لمنتخب فرنسا أمام البرتغال

في حراسة المرمى: لوريس. في خط الدفاع: لوكاس هرنانديز - كيمبيمبي - فاران – بافارد. في خط الوسط: كانتي - بوجبا – رابيو. في خط الهجوم: جريزمان - مبابي - بنزيما. يسعى منتخب البرتغال بالفوز بالمباراة، حتى يحصل على بطاقة التأهل إلى الدور ثمن النهائي( دور الـ16)، من بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2020"، ويرغب منتخب البرتغال، في تجنب الحسابات المعقدة، التي تؤدي به إلى الصعود لدور الـ16، خصوصا بعد اشتعال المنافسة بين المنتخبات الثلاث، ألمانيا وفرنسا والبرتغال. وفي المقابل يستضيف منتخب ألمانيا، منتخب المجر، وتقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء، وتلعب المباراة على ملعب"أليانز أرينا"، ويسعى منتخب ألمانيا تجنب الخساراة حتى ضمن مقعدا في دور الـ16 من بطولة أمم أوروبا "يورو 2020".