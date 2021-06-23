إصابة 12 شخصًا من العاملين بمديرية الصحة والسكان في انقلاب ميكروباص بالبحر الأحمر

/637029/إصابة-12-شخصا-من-العاملين-بمديرية-الصحة-والسكان-في-انقلاب-ميكروباص-بالبحر-الأحمر

أصيب 12 شخصًا من العاملين بمديرية الصحة والسكان بالبحر الأحمر، اليوم الأربعاء، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص عند منطقة رأس شقير بطريق الغردقة - رأس غارب، و وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والحماية المدنية إلى مكان ، وتم الدفع بـ10سيارات الإسعاف نقلت المصابين إلى مستشفى الغردقة العام.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل إصابة 12شخصًا من العالمين بمديرية الصحة والسكان بالبحر الأحمر

تفاصيل الحادث

كان بلاغ ورد لغرفة عمليات اسعاف البحر الأحمر ، يفيد انقلاب سيارة ميكروباص بمنطقة رأس شقير بطريق "الغردقة - رأس غارب"، علي الفور تم الدفع بـ 10 بسيارات الاسعاف إلى مكان الحادث، وأتضح أن الحادث نتج عن إصابة 12 شخصا جميعهم من العاملين في مديرية الصحة بالبحر الأحمر. نقلت سيارات الإسعاف المصابين لمستشفي الغردقة العام، وتبين أن جميع المصابين إصابتهم خفيفة ما بين جروح وكدمات خفيفة ولا توجد حالات خطرة، وخرج عدد منهم من المستشفي بعد تلقيه العلاج.

وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر

فى سياق ذاته تابع الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، حالات المصابين وأمر بنقلهم مباشرة إلى مستشفى الغردقة العام، حيث تم مراعاتهم طبيا وإجراء جميع الفحوصات والأشعة اللازمة، وتم التأكد من أن جميع الاصابات خفيفة، تحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

وفى سياق اخر قررت جهات التحقيق بحلوان،حبس سائقي سيارتين مينى باص ، تسببا فى حادث قطار حلوان، الذى أسفر عن مصرع شخصين وإصابة آخرين 6 أيام على ذمة التحقيق.