تبرع «القاضية ممكن» لنادي الزمالك يثير غضب جماهير القلعة البيضاء «صور»

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أثارت صورة متدوالة عبر مواقع التواصل الإجتماعي لشيك تبرع في حساب الفارس الأرض البنكي ، الجدل عبر منصات " السوشيال ميديا " هذا بعد أن إنكشف قيمة التبرع في حساب القلعة البيضاء 1911.

وقام احد أعضاء الجماهير بالتبرع في حساب نادي الزمالك 1911 ضمن الحملة الشعبية لدعم الفارس الأبيض بمبلغ 85:45 جنيه في إشارة للدقيقة التي جاء فيها الهدف الثاني في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

تبرعات جماهير الزمالك

واحرز محمد مجدي أفشة هدف الفوز على الزمالك وحسم بطولة دوري أبطال إفريقيا في الدقيقة 85:45 ليحصد المارد الأحمر الأميرة السمراء ، الأمر الذي أثار الجدل بعد أن تبرع أحد الجماهير بقيمة 58:45 في حساب الفارس الأبيض البنكي.

غضب جماهير الزمالك بسبب التبرعات

واشعلت الصورة المتدوالة عبر منصات التواصل الإجتماعي غضب جماهير نادي الزمالك بعد أن اعتبره البعض تقليل من حجم النادي الأبيض وسخرية من جانب جماهير النادي المنافس.

وعلم دوت الخليج أن المبلغ الذي دخل الحساب البنكي لنادي الزمالك يتخطى الـ 45 مليون جنية، و أن الفارس الأبيض لم يعلن عن حصيلة التبرعات منذ بدء الحملة عبر الحساب البنكي 1911 ،لكن من المقرر الإعلان بشكل رسمي خلال الفترة المقبلة عقب تخطيه حاجز الـ 70 مليون.

مبلغ تبرعات جماهير الزمالك

على جانب أخر أكد حمام أن عمرو أدهم عضو مجلس إدارة القلعة البيضاء أن خالد بو طيب يمتلك 3 مليون يورو ضد نادي الزمالك وليس مليون ونصف فقط كما أشيع خلال الفترات السابقة.

على جانب أخر اثارت تصريحات ايمن عبدالعزيز الجدل عبر مواقع التواصل الإجتماعي بسبب اتهام إبراهيم عبدالله عضو اللجنة الثلاثية السابقة لإدارة القلعة البيضاء وطارق حشيش المدير المالي للفارس الأبيض بأنهم عطلوا تجديد فرجاني ساسي مع نادي الزمالك، لتثور جماهير القلعة البيضاء على عضو مجلس الإدارة السابق، ويستعرض دوت الخليج أزمات عبدالله مع القلعة البيضاء.

أزمة عقد مصطفى محمد

تعد أزمة تجديد عقد مصطفى محمد أبرز محطات الفشل التي مرت بها اللجنة السابقة بقيادة المستشار عماد عبدالعزيز وبتواجد إبراهيم عبدالله عضو اللجنة السابق، خاصة بعد أن تبين أن عبدالله هو من تأخر في توثيق عقد اللاعب وأحتفظ بالعقد الجديد بين الطرفين في منزله. وأصبح إمكانية تحكم الزمالك في مصطفى محمد غير مضمونة في حالة صحة عدم توثيق عقد اللاعب بالشروط الجديدة ، الأمر لالذي قد يتسبب في فقدان الملايين من الجنيهات مجانا لصالح جالاتا سراي.