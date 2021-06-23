/637031/نادي-وادي-دجلة-يمنح-محمد-النني-العضوية-الشرفية-صور

منح نادي وادي دجلة العضوية الشرفية، للاعب أرسنال الإنجليزي محمد النني المصري وقال النني عبر حسابه الرسمي بـ "فيس بوك": "كل الشكر و التقدير لمجلس اداره وادي لمنحي انا و اسرتي العضوية الشرفيه".

ويرصيد دوت الخليج تفاصيل العضوية الشرفية:

ويقضي النني اجازته الصيفية في، حيث يستعد للعودة الشهر المقبل لناديه استعداداً للموسم الجديد، وتوج النني صاحب الـ 28 بجائزة أفضل هدف في الموسم مع أرسنال، بعد هدفه في مرمى ،وشارك النني مع أرسنال في 41 مباراة بمختلف سجل فيهم ثلاثة أهداف.

فناربخشة التركي

وكشفت تقارير صحفية، أن نادي فناربخشة دخل في مفوضات مع نادي أرسنال، وذلك لضم محمد النني لاعبل وسط الفريق من أجل الانتقال إليه في الميركاتو الصيفي المقبل وتدعيم صفوف الفريق التركي.

ولعب محمد النني من قبل في بشكتاش ويعلم جيداً الأجواء في الدوري التركي، ومع بحث فناربخشة على لاعب وسط مدافع لم يجد أفضل من، محمد النني، كما أفادت صحيفة "Sporx" التركية.

وأكدت الصحيفة ان محمد النني قدم موسماً رائع مع آرسنال تحت قيادة ميكل أرتيتا، ويرى المدير الرياضي لنادي فناربخشة، إيمري بيلوز أوغلو، أن النني وخبرته في الدوري التركي ترجح كفته في القدوم إلى الفريق.

يأتي التفكير في محمد النني نظراً لرغبة فناربخشة في تعويض الرحيل المحتمل للاعب الوسط، لويس جوستافو.

شارك النني مع أرسنال في الموسم الماضي في 23 مباراة ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بإجمالي 43 مباراة في جميع المسابقات وسجل 3 أهداف.

مواجهات محمد النني

ولعب محمد النني 23 مباراة في الدوري الإنجليزي خاض منها 17 أساسياً ونحج في تسجيل هدف وشارك في 1553 دقيقة مع فريقه كما حصل على 3 إنذارات صفراء.

في سياق متصل، نجح محمد الننى في الانضمام إلى قائمة هدافى المحترفين المصريين فى الدوري الإنجليزي، بعدما سجل هدفا فى مباراة فريقه ضد نيوكاسل يونايتد وضمن منافسات الجولة الـ34 من البريميرليج للموسم الحالى 2020 – 2021، بينما يأمل في تحقيق نتائج إيجابية مع منتخب الفراعنة خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد تألقة الملفت في مسابقة الدوري.

هداف الدوري الإنجليزي

وسجل محمد الننى أول أهدافه فى الدوري الإنجليزي مع أرسنال، من تسديدة قوية سكنت على يمين حارس نيوكاسل، ليقود الجانرز لتحقيق فوز ثمين على نيوكاسل يونايتد

الجدير بالذكر أن فناربخشة يضم بين صفوفه صديق محمد النني السابق في آرسنال وصانع ألعاب منتخب ألمانيا، مسعود أوزيل، بعد انتقاله إلى الفريق التركي في يناير الماضي.

وفي وقت سابق أن انتصر فريق أرسنال علي فريق برايتون في المباراة التي جمعت بينهم والتي انتاهت بنتيجة 2/0، ويحتل فريق أرسنال المركز الثامن برصيد 61 نقطة من أصل 38 مباراة خاضها الفريق.