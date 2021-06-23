رئيس الإنجيلية يستلم أول نسخة من الكتاب المقدس بالخلفيات التوضيحية

جدة - نرمين السيد - ‏استقبل رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، الدكتور القس أندريه زكى، وفدًا من دار الكتاب المقدس برئاسة المهندس أمير إلهامى، مدير دار الكتاب المقدس بمصر، وقدم مدير دار الكتاب المقدس والوفد المرافق أول نسخة من أحدث إصدارات الدار "الكتاب المقدس بالخلفيات التوضيحية".





وقال الدكتور القس أندريه زكى: "إننا نفتخر بهذا العمل الدراسى العظيم، ونثمن الجهود الكبيرة التى تقوم بها دار الكتاب المقدس فى إثراء المكتبة العربية بمثل هذه الإصدارات القيمة"، مضيفًا : "كما أننا نقدر الدور الهام الذى قام به الشيخ يوسف ناثان والعمل الجاد لعدة سنوات لإصدار هذا العمل التاريخى المتميز، ونصلى أن تستمر هذه المسيرة فى نشر كلمة الله والعمل على إصدار كل ما يتعلق بدراستها، من أجل زيادة الوعى بالكتاب المقدس ودراسته".

ومن جانبه قال الشيخ يوسف ناثان، رئيس قسم الدراسات والأبحاث الكتابية بدار الكتاب المقدس: "إن هذا العمل هو ثمرة تعاون جاد من فريق عمل كبير، وإن الكتاب يتناول بالدراسة والبحث الخلفيات التاريخية واللغوية واللاهوتية والجغرافية، وغيرها، بهدف إعداد دراسة شاملة عن الكتاب المقدس، مما يساعد الباحثين والقراء على قراءة الكتاب المقدس وتفسيره".

هذا، ويذكر أن المهندس أمير إلهامى، المدير الجديد للدار، قد تولى منصبه خلفًا للدكتور رامز عطا الله، الذى قدم تاريخًا طويلًا من الخدمة الحقيقية بإخلاص وتفانٍ لأكثر من ثلاثين عامًا.