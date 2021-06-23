إجراءات مصر للطيران والمطارات للحد من انتشار فيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وأوضح بيان وزارة الطيران الإجراءات على النحو التالى:

عند الدخول للمطار:

يجب على المسافرين الإلتزام بالتعليمات الوقائية والإجراءات المطلوبة من كل دولة قبل السفر اليها ومراجعتها مع الجهات المختلفة لضمان السفر على الرحلة ومنها تقديم نتيجة اختبار pcr "قبل موعد السفر بـ48 ساعة أو 72 ساعة أو 96 ساعة حسب كل رحلة وطلب كل دولة"؟.

يجب على جميع الركاب القادمين الى مصر "الأجانب والمصريين" تقديم نتيجة اختبار pcr سلبى قبل وصول الرحلة بـ72 ساعة "قبل موعد المغادرة لأخر رحلة مباشرة الى مصر" متضمناcode QR

يفضل شراء تذاكر الطيران عبر الوسائل الإلكترونية



سيتم فتح الرحلة والبدء فى انهاء الإجراءات قبل موعد إقلاع الرحلة بأربعة ساعات ونصف للرحلات الدولية وساعتين ونصف للرحلات الداخلية لإنهاء الإجراءات فى مرونة ويسر وبما يضمن تحقيق التباعد الإجتماعى.

الإلتزام بلبس كمامات الوجه أثناء دخول المطار وفى الطائرة وحتى مغادرة مطار بلد الوصول، و سيمنع من السفر من لا يلتزم بلبس الكمامة

كإجراء وقائى، يتم قياس درجة حرارة المسافرين، ومن تزيد درجة حرارته عن الطبيعية لا يسمح له بالدخول

يجب الإلتزام بالإفصاح الطبى عن الحالة الصحية و الإبلاغ فى حالة وجود أى أعراض للمرض

اقتصار الدخول إلى المطار على المسافرين فقط، ويستثنى من ذلك المرافقين لكبار السن و ذوى الاحتياجات الخاصة.



تعقيم اليدين عند الدخول للصالة.

يفضل استخدام الوسائل الإلكترونية و التقليل من التعامل المباشر مثل طباعة بطاقة صعود الطائرة وعمل الself- check in الإلكترونى.

- السماح بمسافة آمنة بين المسافرين و مقدمى خدمة إصدار بطاقة الصعود للطائرة وتسليم الأمتعة وغيرها.

- الحفاظ على مسافة تباعد بين المسافرين فى مناطق التجمعات من خلال الوقوف على الملصقات الإرشادية أثناء إنهاء إجراءات السفر و فى حافلات المهبط وعند صعود الطائرة.

- توفير المعقمات فى جميع أرجاء المطارات.

- يتم تطهير جميع المطارات بشكل مستمر كل 3 ساعات.

- يتم تطهير عربات نقل الحقائب بشكل مستمر بعد كل استخدام.

- يسمح للمسافرين بحمل المطهرات الكحولية ومعقمات الأيدى فيما لا يزيد عن 100 مللى أو ما يعادلها لعبوة السوائل أوالجل للمسافر.

- عند منطقة الجوازات، يطلب من المسافرين فتح جوازات سفرهم على الصفحة التى فيها صورهم ثم فتح صفحة التأشيرة وخلع الكمامة للتحقق من هويتهم يليها مسح بطاقات صعود الطائرة بأنفسهم.



- تنظيم حركة الركاب مع الحفاظ على المسافة الآمنة بين المسافرين فى جميع مراحل السفر فى مناطق الإنتظار وحافلات النقل وعند صعود الطائرة وجسور الركاب.

- يفضل فقط حمل حقائب اللاب توب ومتعلقات الرضع على متن الطائرة لتجنب الازدحام فى المحطة واماكن التخزين على الطائرة.

وعلى متن الطائرة:

وفقا للمتطلبات الإرشادية وتوصيات الاتحاد الدولى للنقل الجوى "أياتا" باستخدام فلاتر HEPA "هواء الجسيمات عالية الكفاءة"، تم تركيب فلاتر فى أجهزة تكييف جميع طائرات مصر للطيران والتى يمكنها التقاط ما يصل إلى 99 % من الفيروسات والميكروبات والبكتيريا.

يرتدى جميع أفراد الطاقم الجوى الكمامات وأغطية الوجه والقفازات.

توفير universal protection kit تحتوى على مطهرات، قفزات، كمامات، مع توفير كميات إضافية مع طاقم الطائرة.

تخصيص مكان لذوى الأمراض المزمنة وغيرها، الذين يتعذر عليهم ارتداء الكمامة لفترات طويلة.

تخصيص آخر صفين فى الطائرة لعزل الركاب الذين قد تظهر عليهم أعراض مرضية، وتخصيص أحد أفراد أطقم الضيافة لخدمتهم، مع تخصيص دورة مياه مستقلة بهم.

جميع الوجبات المقدمة وأدوات الطعام مغلفة ومعدة بطريقة آمنة وخاضعة لكل معايير السلامة و الجودة

يتم تطهير و تعقيم جميع الطائرات المستخدمة فى الحركة الجوية بعد كل رحلة "الأسطح، الأرضيات، المقاعد، النوافذ، الشاشات، دورات المياة، فلاتر التكييف وغيرها".

الحفاظ على مسافة آمنة بين المسافرين والعاملين وأفراد الأطقم الجوية.

يتم تخصيص أحد دورات المياه لإستخدام أفراد الطاقم الجوى.

سيتم منع توزيع كل المطبوعات و المجلات و الجرائد على متن الطائرة.

يتم تنظيم صعود الركاب للطائرة، للحفاظ على المسافة الآمنة بين المسافرين وعند صعود الطائرة لتجنب الاصطفاف المتقارب.

وعند الوصول:

- الإلتزام بالنزول التدريجى للركاب.

- يمر المسافرون بأجهزة فحص حرارية ويكتبون إقرارات صحية أو نماذج طبية قد تُطلب منهم قبل الهبوط.

- تعقيم أمتعة المسافرين قبل وضعها على السير الخاص بالأمتعة.

- الوقوف على الملصقات الإرشادية فى منطقة استلام الأمتعة.

- توفير مكان للعزل الصحى للحالات المشتبه بإصاباتها.

- الإلتزام بالتخلص من الكمامات و القفازات فى سلة المهملات المتوفرة بالمطار عند الخروج من الصالات.

- مراعاة وضع عربات الحقائب فى المكان المخصص لها للتطهير.